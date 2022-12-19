В Китае заговорили о необходимости готовиться к появлению слабой России 3 19.12.2022, 22:18

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И, возможно, даже без Путина.

Китаю нужно готовиться к появлению более слабой или даже «пост-путинской» России на фоне роста шансов, что российская война против Украины затянется надолго. К такому выводу пришли китайские эксперты в сфере геополитики во время онлайн-конференции в воскресенье, организованной связанным с Компартией Китая таблоидом Global Times. Участники конференции обсуждали возможность мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

«Затяжная война неизбежна… Упадок России тоже неизбежен. Это ведет к росту риска начала ядерного конфликта. Возможность затяжного конфликта – это наибольший стратегический вызов и самая мрачная неопределенность в мире сегодня», – цитирует South China Morning Post слова директора Института международных отношений в Университете Нанкина Чжу Фена.

«Я также встревожен тем, что пост-путинская эра может начаться раньше. А также тем, будет ли это означать, что Россия погрузится в еще большее противостояние с Западом или будет более вестернизирована. Это сильно навредит Китаю и будет большим вызовом для нашего стратегического партнерства с Россией», – добавил китайский аналитик.

South China Morning Post напоминает, что Запад часто критикует Китай из-за отказа осудить российское вторжение в Украину. Пекин усилил свое экономическое и политическое сотрудничество с Москвой в то время, когда США и Европа ввели санкции против нее. Китайская сторона заявляла, что хочет видеть мирное урегулирование конфликта путем переговоров. Однако ничто не указывает на то, что стороны могут достичь взаимопонимания. Гонконгская газета также напоминает, что в пятницу Россия снова обстреляла Украину, запустив более 70 ракет.

Другие китайские эксперты на конференции поддержали беспокойство Чжу Фена. Заместитель директора Института российских исследований Университета Цинхуа Ву Дахуэй сказал, что уменьшение влияния России на страны Центральной Азии, а также ее экономического и военного преимущества в войне с Украиной стало очевидным.

«Война продолжается и будет усиливаться», – уверен Ву Дахуэй.

Китайский эксперт посоветовал пристально следить за тем, попытается ли Путин провести досрочные президентские выборы уже в следующем году вместо 2024-го. И если это произойдет, будут ли потенциальные кандидаты, которым Путин мог бы передать власть. South China Morning Post напоминает о том, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент еще не определился, будет ли претендовать на еще один шестилетний период на своем посту.

Однако, по словам Ву, кто бы ни стал лидером России, «нет нужды укреплять наши отношения, чтобы стать союзниками».

«Мы должны использовать эту возможность, чтобы сделать отношения более прагматичными», – убежден китайский эксперт.

Директор Центра американских исследований в Фуданском университете Ву Синьбо сказал, что Китаю следует и дальше призывать к миру, даже если прогресса не будет до следующих президентских выборов в России.

«Мы должны четко донести наш сигнал: мы понимаем российские беспокойства, но против войны для решения этих беспокойств. Китай должен продолжать свои усилия в поисках решения проблемы, демонстрируя, что такая позиция важна для нашего глобального имиджа», – считает Ву Синьбао.

Чжу Фэн призвал Китай поддержать миллионы мирных украинцев, которые страдают, умирая зимой без света, воды и отопления.

«Китаю нужно показать свою гуманитарную сторону», – сказал он.

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