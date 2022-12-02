Украинская армия ударила из HIMARS по Квашино в 7 км от границы с РФ 2 2.12.2022, 8:06

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Разгромлен важный для снабжения оккупантов железнодорожный узел.

Недавно над логистикой армии страны-агрессора России на Донецком направлении нависла угроза. Она возникла после того, как Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Квашино, которое находится в 7 км от границы с государством-террористом. Атака украинских защитников была осуществлена из РСЗО HIMARS. И это вышло не просто так.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Досье шпиона». Автор паблика утверждает, что российская пропаганда снова скрывает правдивую информацию.

«Два дня назад, ряд российских СМИ опубликовали новость об обстреле ВСУ населенного пункта Квашино в ДНР. В новостных лентах коротко указано, что произошел обстрел железнодорожной инфраструктуры с использованием РСЗО HIMARS. В результате попадания ракеты была повреждена узловая электроподстанция «Квашино». Журналисты так же сообщают, что удар не повлиял на движение поездов через станцию «Квашино», – сказано в сообщении.

Отмечается, что пропагандисты не обратили внимание читателей на довольно интересную вещь – местонахождение станции «Квашино».

«Населенный пункт расположен на юго-востоке, в 7-ми километрах от административной границы с Ростовской областью. Через станцию «Квашино» проходит один из важнейших железнодорожных путей, который связывает Ростов-на-Дону с Иловайском, и является одним из стратегических и жизненно важных сообщений для ВС РФ»" – добавил автор канала.

Он подчеркнул, что ВСУ сумели нанести удар с расстояния приблизительно 80 км из пусковых установок HIMARS, которые снаряжены ракетами класса GMLRS.

«Согласно техническим характеристикам, дальность стрельбы у данных ракет – до 84-х километров. Украинцы РСЗО HIMARS очень берегут, и стараются лишний раз не подвергать установки неоправданной опасности. В связи с этим возникает вопрос: стали бы украинские войска использовать пусковую установку в непосредственной близости к линии фронта, где они находятся на расстоянии артиллерийского поражения, чтобы разбить узловую подстанцию в тылу врага? 9 из 10 что нет», – говорится в посте.

Судя по всему, как утверждает автор паблика, это означает два варианта.

«Либо на вооружении у Украины появились новые ракеты для РСЗО HIMARS с повышенной дальностью стрельбы либо «прилет» произошел в следствии использования иного, пока не установленного оружия», – резюмировал сотрудник спецслужб.

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