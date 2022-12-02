Из Бурятии на помощь российским военным отправили юрты с шаманами 1 2.12.2022, 8:33

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Средневековое «подкрепление» направлено в Донецкую область Украины.

Российским оккупантам на фронт отправят шаманов вместе с юртами и костоправами. Такое «подспорье» поступит «второй армии мира» из Бурятии.

Об этом сообщает «Сибирь Реалии».

Отмечается, что юрты были изготовлены местными общественными работниками. А представители «Гуннского фонда» привезут их российским военным, находящимся в Старобешевском районе Донецкой области.

Представители фонда отметили, что такие юрты использовались 16 веков назад для военных походов. По словам главы фонда Олега Булутова, помимо обрядов шаманы и баряшины (костоправы) смогут оказывать раненым российским оккупантам медицинскую помощь.

Устанавливать юрты планируют поближе к территории, где ведутся боевые действия.

Стоит отметить, что Бурятия является одним из лидеров среди российских регионов по количеству официально подтвержденных погибших на войне в Украине.

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