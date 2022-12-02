Симоньян затянула «лебединую песню» Лилия Корнилова, «Обозреватель»

2.12.2022, 11:59

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Маргарита Симоньян

Перспектива трибунала вырисовывается все четче.

В России пропагандисты начали озвучивать «пораженческие» нарративы. Например, «лебединую песню» затянула главный редактор RT, МИА «Россия сегодня» и ИА Sputnik Маргарита Симоньян. На ток-шоу Владимира Соловьева она заявила, если РФ проиграет в войне, Гаагский трибунал ждет даже дворника, который подметает брусчатку в Кремле, и призвала усилить ракетные удары по критической гражданской инфраструктуре Украины.

«Меня изумляют люди наши, которых, я знаю, достаточно, к сожалению, много, в том числе, в очень высоких кругах, которые этого боятся. И, в каком-то смысле, боятся называть вещи своими именами, потому что «как же, что подумают там». Для них совершенно наплевать, что думают там. Надо бояться проиграть, надо бояться опозориться и надо бояться предать своих людей. Если мы умудримся проиграть — Гаага условная или конкретная — ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает. Что [нам] от того, что еще один район Киева останется без света или не останется? Масштаб катастрофы, которой обернется наша страна, если мы умудримся [проиграть], даже представить нельзя», — заявила она.

Ей вторит ведущая политического ток-шоу «60 минут» на «Россия-1» Ольга Скабеева. «Если вдруг, не дай Бог, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу, тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому [гражданину РФ] без исключения. Безотносительно — на территории РФ он находится или за пределами. И те, кто за пределами, наверное, мгновенно будут арестованы. Пособник он путинского режима или мимо проходил — неважно, виноватыми будем все», — заявила пропагандистка. По ее словам, чтобы рядовым россиянам «избежать Гааги», надо активизировать боевые действия на территории Украины. «Поэтому, чтобы без Гаагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсаций, репараций — чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установления мира», — сказал Скабеева, по сути, повторив нарратив Симоньян.

Смысл таких заявлений понятен. Симоньян, Скабеева и прочие разжигатели войны пытаются навязать круговую поруку и внушить мысль о том, что все 143 млн граждан России будут нести персональную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые совершает политическое и военное руководство России, а также ВС РФ и наемники на территории Украины. 22 октября, выступая на форуме классных руководителей, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко призвал к «народной войне» и пообещал, что РФ ее выиграет: «Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность». Его призыв не нашел отклика в российском обществе, и власти начали говорить о Гааге, чтобы консолидировать людей перед угрозой трибунала. Заявления в духе «если мы умудримся проиграть, Гаага ждет даже дворника, который брусчатку в Кремле подметает» звучат прямо как парафаз цитаты Геббельса «Вместе шли, вместе висеть». Причем ложный, по сути, поскольку условного дворника никто трогать не будет, а вот Симоньян, Скабеева и прочие разжигатели войны пойдут по стопам Юлиуса Штрейхера, который был казнен через повешение по приговору Нюрнбергского трибунала за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду.

Вряд ли нынешнее общественное сознание в России примет нарратив о круговой поруке с одобрением. Россияне готовы воевать с украинцами, не вставая со своих диванов, но объявленная в сентябре мобилизация заставила умерить их свой пыл. В частности, как пишет издание «Медуза», закрытый соцопрос Федеральной службы охраны (ФСО) показал двукратное снижение поддержки войны — за ее продолжение выступают 25% россиян, тогда как в июле их было 57%. Кроме того, 55% россиян считают, что РФ должна начать переговоры с Украиной, тогда как в июле — 32%. Издание со ссылкой на социологов пишет, что рост числа сторонников переговоров связан с двумя вещами — мобилизацией и неудачами ВС РФ. «Поддержка с самого начала была декларативной на фоне того, что люди это воспринимали как нечто их не касающееся — „жизнь продолжается и даже налаживается». Сейчас риски выросли и люди хотят, чтобы переговоры уже начались. При этом пока большинство все равно оставляют это на откуп власти: «Мы хотели бы, но решать будут они», — в частности, прокомментировал опрос директор Аналитического центра Юрия Левады Денис Волков. Вторую волну мобилизации российское общество вряд ли выдержит.

Тем временем вырисовывается перспектива трибунала. С начала полномасштабного вторжения российских войск, по данным министерства юстиции Украины, зафиксировано уже 40 тыс. военных преступлений. Как рассказал в интервью немецкой газете Die Welt министр юстиции Денис Малюська, задача состоит в том, чтобы преследовать конкретно два преступления: «акт агрессии, противоречащей международному праву, и акт геноцида». «Нападение на другую страну является уголовным преступлением, если оно совершено безосновательно и, если страна, подвергшаяся нападению, оказывает явное сопротивление. Для этого мы собираем доказательства», — в частности, сказал министр.

Стало известно, что Париж вместе с европейскими и украинскими партнерами начал работу над созданием специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины. «Борьба с безнаказанностью преступлений, совершенных в Украине в ходе российской агрессии, является приоритетом для Франции. Мы мобилизовались в поддержку как украинской системы правосудия, так и Международного уголовного суда, которые компетентны проводить беспристрастные и независимые расследования, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности», — в частности, сказано в сообщении на сайте французского МИДа.

Кроме того, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что на заседании глав МИДов стран ОБСЕ представит план Еврокомиссии о создании международного спецтрибунала по Украине. «Я представлю совместное предложение верховного представителя по внешней политике и безопасности и Еврокомиссии по оказанию содействия работе Международного уголовного суда, который уже многое делает для поддержки генпрокурора Украины... а также для поддержки предложения о создании специального трибунала, посвященного этому вопросу — военным преступлениям в Украине», — приводит слова дипломата пресс-служба европейской внешнеполитической службы. Жозеп Боррель отметил, что предложение сначала должны согласовать внутри ЕС, также для запуска спецтрибунала надо получить «более сильную поддержку в ООН со стороны большего числа стран-членов».

В Кремле сочли заранее нелегитимным международный трибунал. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности и не будут нами приняты, будут нами осуждаться», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как будто для создания Нюрнбергского трибунала требовалось принятие нацистской Германии. Как и тогда, о трибунале начали говорить до окончания боевых действий. Война продолжается, но ее исход вызывает все меньше сомнений, поэтому закономерно возникает вопрос «что после». Сначала Россию ждет капитуляция, затем российское политическое и военное руководство — трибунал. Условный «дворник, который подметает брусчатку в Кремле», может спать спокойно. Но он тоже заплатит — своим будущим и будущим своих детей и внуков — за то, что делает Россия в Украине.

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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