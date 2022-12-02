В Украине могут запретить религиозные организации, связанные с Россией

В Украине могут запретить религиозные организации, связанные с Россией8
- 2.12.2022, 12:33
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В последнее время СБУ проводила обыски в храмах и монастырях УПЦ МП.
СНБО Украины поручил кабинету министров внести в украинский парламент законопроект о запрете деятельности в стране аффилированных с Россией религиозных организаций.
Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.
Решение было принято на заседании СНБО, где рассматривались «многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором».
Отметим, что СБУ проводила обыски в храмах и монастырях Украинской православной церкви (Московского патриархата).