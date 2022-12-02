В Беларуси перестали слушать российскую попсу 10 2.12.2022, 15:23

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В других постсоветских странах тоже.

Количество треков российских музыкантов за год сократилось практически во всех чартах стран бывших республик СССР. Такой вывод сделал РБК, проанализировав статистику сервиса Apple Music. Журналисты изучили топ-10 самых популярных композиций в каждой республике бывшего СССР (кроме Грузии, для которой такой хит-парад отсутствует) по состоянию на 2 декабря 2021 года и 1 декабря 2022 года.

После 9 месяцев войны наиболее существенно изменились музыкальные предпочтения украинских пользователей. Теперь единственной российской композицией в первой десятке местного хит-парада оказалась песня «За деньги да» исполнительницы Instasamka. Шесть строчек занимают украинские артисты, еще две — американцы Lady Gaga и Eminem. Год назад российским исполнителям принадлежали девять строчек рейтинга из десяти.

Больше своей музыки стали слушать и в Казахстане. В декабре 2021 года в топ-10 входили семь песен, которые либо были исполнены российскими музыкантами, либо представляли собой дуэт российских музыкантов с казахстанцами. Сейчас единственной российской певицей в рейтинге остается та же Instasamka, которая занимает девятое место.

Меньше стали слушать российскую музыку и в Беларуси. Год назад россияне занимали семь мест в топ-10, сейчас только три.

Ни одного российского музыканта не оказалось в в хит-парадах Киргизстана и Литвы, хотя год назад киргизский рейтинг включал в себя шесть песен, исполненных артистами из РФ.

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