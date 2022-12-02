В Латвии российский телеканал «Дождь» оштрафовали на €10 тысяч

В Латвии российский телеканал «Дождь» оштрафовали на €10 тысяч4
- 2.12.2022, 15:50
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Ведущего, который призвал помочь армии РФ «с удобствами на фронте», уволили.
Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал российский телеканал «Дождь» на 10 тысяч евро. Об этом в Twitter сообщил председатель совета Иварс Аболиньш.
Как передает Delfi, штраф был назначен из-за того, что телеканал обозначил оккупированный Крым частью России и назвал российскую армию «нашей армией».
Это не единственный скандал, связанный с телеканалом. Ведущий «Дождя» Александр Коростелев в эфире заявил:
— Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в наш Telegram-бот. Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте.
Позже стало известно, что телеведущего уволили