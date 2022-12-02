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В Беларуси запретили российскую энциклопедию для детей

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  • 2.12.2022, 16:10
  • 4,784
В Беларуси запретили российскую энциклопедию для детей

Что не понравилось белорусскому госстандарту.

В Беларуси запретили к ввозу и распространению детскую энциклопедию российского производства. Книгу занесли в реестр опасной продукции.

Специалисты белорусского госстандарта проверили десять страниц энциклопедии.

Размер основного шрифта данной книги равен 5,3 миллиметров, а минимальный пробел между словами составил 1,65 мм, максимальный пробел между словами – 1,80 мм, что в 3 раза меньше нормы.

Согласно требованиям безопасности издательской продукции (книги и журналы), пробел между словами в книгах для детей дошкольного возраста должен быть равен кеглю шрифта.

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