В Беларуси запретили российскую энциклопедию для детей

В Беларуси запретили российскую энциклопедию для детей2
- 2.12.2022, 16:10
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Что не понравилось белорусскому госстандарту.
В Беларуси запретили к ввозу и распространению детскую энциклопедию российского производства. Книгу занесли в реестр опасной продукции.
Специалисты белорусского госстандарта проверили десять страниц энциклопедии.
Размер основного шрифта данной книги равен 5,3 миллиметров, а минимальный пробел между словами составил 1,65 мм, максимальный пробел между словами – 1,80 мм, что в 3 раза меньше нормы.
Согласно требованиям безопасности издательской продукции (книги и журналы), пробел между словами в книгах для детей дошкольного возраста должен быть равен кеглю шрифта.