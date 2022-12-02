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Правозащитники: За ноябрь в Беларуси задержали как минимум 354 человека

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  • 2.12.2022, 16:59
  • 1,106
Правозащитники: За ноябрь в Беларуси задержали как минимум 354 человека

Почти 12 человек в день.

Правозащитный центр «Весна» приводит статистику задержаний в Беларуси. Правозащитники сообщили, что за ноябрь лукашисты задержали как минимум 354 человека. Реальное число задержанных может быть больше. В среднем получается, что силовики задерживали почти 12 человек в день.

Суды рассмотрели минимум 206 административных дел. По ним 95 человек получили «сутки», 31 человек — штрафы. В большинстве случаев у людей конфисковывали технику.

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