Правозащитники: За ноябрь в Беларуси задержали как минимум 354 человека 2 2.12.2022, 16:59

1,106

Почти 12 человек в день.

Правозащитный центр «Весна» приводит статистику задержаний в Беларуси. Правозащитники сообщили, что за ноябрь лукашисты задержали как минимум 354 человека. Реальное число задержанных может быть больше. В среднем получается, что силовики задерживали почти 12 человек в день.

Суды рассмотрели минимум 206 административных дел. По ним 95 человек получили «сутки», 31 человек — штрафы. В большинстве случаев у людей конфисковывали технику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».