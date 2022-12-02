Белорусский врач рассказала, как COVID-19 влияет на здоровье сердца и сосудов 1 2.12.2022, 18:17

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Даже бессимптомный коронавирус может дать поздние осложнения.

Врач-кардиолог Ольга Козич рассказала, каким образом коронавирус может отражаться на сердечно-сосудистой системе, пишет 103.by.

После болезни коронавирус еще долго циркулирует в кровотоке и «сидит» в клетках органов.

- У людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы после ковида часто случаются обострения: инфаркты, ишемические инсульты, гипертонические кризы, - говорит Ольга Козич.

Кроме того, может повышаться склонность к тромбообразованию. Нередко развиваются тромбоэмболические осложнения - инсульты. В основном это бывает на фоне тяжелого COVID-19.

Даже у молодых людей, не испытывавших проблем с сердечно-сосудистой системой, ковид часто нарушает ритм сердца. Впоследствии у них также часто бывают хронические миокардиты.

У пациентов, которые никогда не страдали артериальной гипертензией, во время острого ковида начинаются частые скачки давления с развитием гипертонических кризов.

После ковида у людей, которые не испытывали проблем с сердечно-сосудистой системой, случаются микроциркуляторные изменениям. Это когда страдают маленькие сосудики.

Врачи предупреждают о том, что даже бессимптомный ковид может дать поздние осложнения, в том числе для сердца.

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