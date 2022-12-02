Председатель Верховного суда Беларуси в реанимации 32 2.12.2022, 20:10

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Валентин Сукало

Сукало - ветеран судебной работы СССР и лукашенковского режима.

80-летний председатель Верховного суда Валентин Сукало выпал из публичного поля вследствие тяжелой болезни, и уже длительное время он находится в реанимации.

Как стало известно «Нашай ніве», Валентин Сукало уже какое-то время не появляется на работе, равно как и месяц отсутствует в официозных сводках БелТА.

Сообщается, что у Сукало ухудшилось здоровье и за его жизнь врачи борются в реанимации.

Валентин Сукало — ветеран судебной работы СССР и лукашенковской Беларуси.

Родился он в 1942 году в Минске. Перед поступлением на юрфак БГУ работал токарем.

Успел поработать еще министром юстиции БССР, заместителем председателя Верховного Суда СССР. Был в ЦК Компартии БССР.

После прихода к власти Лукашенко Валентин Сукало получил должность министра юстиции.

В 1997-м, после антиконституционного референдума, был назначен председателем Верховного Суда, и до сих пор занимает эту должность.

Он приложился к созданию режима личной власти и выхолащиванию судебной системы. За время председательства Сукало процент обвинительных приговоров достиг 99,7, а по политическим делам — 100 процентов. То есть доказать невиновность в суде гражданам стало абсолютно невозможно, а суд превратился в ритуал простого распечатывания решений, заранее принятых в силовых структурах.

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