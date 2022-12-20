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Раса Юкнявичене: Беларусь станет частью ЕС

  • 20.12.2022, 9:13
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Раса Юкнявичене: Беларусь станет частью ЕС
Раса Юкнявичене
Фото: DELFI

Белорусы — европейские люди.

Евродепутат, бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене в интервью «Немецкой волне» рассказал о перспективах белорусского народа:

— Если бы не 2020-й год, когда мы увидели, что белорусский народ жив… Даже у меня, работавшей очень много с белорусской оппозицией, были сомнения. Я думала, Лукашенко уже взял под контроль сознание людей, что там уже ничего никогда не будет.

Сейчас ведь эти люди, которые участвовали в протестах, они ведь не изменились.Не важно, что Лукашенко сохранил власть. Людям страшно, конечно.

Они не выходят на улицы не потому, что любят Лукашенко, а потому что не могут. Я жила в Советском Союзе и понимаю это, мы тоже не выходили на улицы, хотя были против войны в Афганистане.

Если Украина победит, то в Беларуси все может очень измениться.

— Беларусь сможет стать членом Европейского Союза?

— Конечно. Светлана Тихановская сейчас уже про это говорит. Только два года прошло с тех пор, когда они боялись даже идти на демонстрации с флагами ЕС. И говорили: «Видите, им только Лукашенко надо поменять, но они все равно будут с Россией».

А сейчас уже все понимают, что Путин там — самый главный. Лукашенко — это только часть путинского режима.Даже на Западе Лукашенко называли последним диктатором Европы. Но я всегда говорила, Путин — самый опасный диктатор Европы. Без Путина не будет Лукашенко.

Белорусы — это европейские люди, они будут с нами. И это стена, которую сейчас мы построили на границе с Беларусью, чтобы защитить себя — это временно. Потому что, когда Беларусь станет демократическим государством и частью ЕС, мы будем вместе опять.

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