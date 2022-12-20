Александр Опейкин: Пока в Беларуси будет править Лукашенко и его хунта, международного спорта не будет 5 20.12.2022, 13:09

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Александр Опейкин

Максимум – это какие-то местечковые соревнования.

Исполнительный директор Беларусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в интервью «Трибуне» ответил на обвинения подчиненных Лукашенко в призыве к санкциям.

– Поступали ли вам из Беларуси предложения вернуться на Родину?

– Нет, вообще ничего такого. Писали только в интернете приглашение явиться в суд с паспортом. Воспринимаю все это как попытки наладить диалог, поиск общения с нами. И это же в интересах режима. Потому что там прекрасно понимают, что судьба белорусского спорта, в том числе на международной арене, зависит в том числе от нас. Вот система и ищет пути для компромисса – это в интересах той стороны.

Но, объективно, с кем разговаривать? С Виктором [Лукашенко]? Да и давайте будем объективны: куда приезжать? Если бы мне написали, пригласили приехать, я бы просто ответ: «Приезжайте лучше вы».

Тут же ситуация в целом в Беларуси одна, и нужно донести месседж до функционеров, чиновников, которые остались в системе: пока в стране не установится демократический режим с легитимно избранной властью, никакого международного спорта не будет. Об этом даже речи не может идти. Живите с мыслью, что пока в Беларуси будет править Лукашенко и его хунта, международного спорта не будет. Вообще. Максимум – это какие-то местечковые соревнования. А даже когда начнется процесс демократизации, все процессы в спорте будут идти через БФСС и демократические структуры. Думаю, там, в Беларуси, это тоже прекрасно понимают. Поэтому вывод один: они уже проиграли. У нас еще с два десятка ходов, а на другой стороне даже не знают, что делать дальше. Потому что они уже проиграли вместе со своей диктатурой.

Напомним, 19 декабря в Минске началось заочное «судебное» заседание по делу Опейкина и трехкратной олимпийской медалистки, чемпионки мира и Европы по плаванию Александры Герасимени, которая также стояла у истоков создания организации. Их обвиняют в призыве к санкциям.

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