Зеленский внезапно прибыл в Бахмут 9 20.12.2022, 13:51

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фото: president.gov.ua

Бахмутское направление является одним из самых горячих по всей линии фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря находится в Бахмуте Донецкой области. Визит главы украинского государства предварительно не анонсировался.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Стоит отметить, что Бахмутское направление является одним из самых горячих по всей линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут бешеные потери в своей жажде захватить город Бахмут.

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