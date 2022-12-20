Зеленский внезапно прибыл в Бахмут

Зеленский внезапно прибыл в Бахмут9
- 20.12.2022, 13:51
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Бахмутское направление является одним из самых горячих по всей линии фронта.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря находится в Бахмуте Донецкой области. Визит главы украинского государства предварительно не анонсировался.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
Стоит отметить, что Бахмутское направление является одним из самых горячих по всей линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут бешеные потери в своей жажде захватить город Бахмут.