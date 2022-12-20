Наталья Радина: Белорусы восстанут, если Лукашенко отправит армию в Украину 5 20.12.2022, 15:22

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Наталья Радина

Ненависть к режиму нарастает.

19 декабря 2010 года в Беларуси прошли так называемые президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на улицы протестовать против фальсификации их итогов.

Телеканал «Белсат» вспоминает события с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной.

— Наталья, когда мы вспоминаем 2020 год, то говорим, что эксперты предсказывали, что он окажется рядовым. Когда вспоминаем 2010-й, то что тогда говорили?

— Не знаю, о каких экспертах вы сейчас говорите, потому что я всегда говорила, что в 2020 году будет революция. Я всегда верила в белорусский народ и знала, что люди не будут больше терпеть эту диктатуру и выйдут на улицы.

Что касается 2010-го года, то я вот сейчас видела в эфире кадры с Площади - и слезы на глазах. Это исторический день, который изменил и мою жизнь. Тогда 50 тысяч человек, несмотря на угрозы, вышли на улицы протестовать против фальсификации итогов «президентских выборов». Белорусы показали всему миру свою силу, показали, что не хотят мириться с диктатурой, и это было на самом деле историческое событие.

— Если сравнивать с 2020 годом, то тогда протестовали сотни тысяч, а тут, все-таки, десятки. Почему на тот момент готовы были выйти десятки тысяч?

— Вероятно, в 2010 году, общество еще не созрело. Хотя, белорусы ненавидели Лукашенко также, как и в 2020-м. Но, может, не пришло еще ко всем понимание, что нужно протестовать и выходить на улицы, потому что иначе мы не сможем изменить ситуацию.

Стоит отметить, что в 2010-ом году люди смогли выйти на улицы только на один день. Уже вечером 19 декабря Площадь разогнали и арестовали почти всех независимых кандидатов в президенты, в том числе — Андрея Санникова, который был самым сильным кандидатом и выходил во второй тур вместе с Лукашенко. Тогда всю ночь, с 19 по 20 декабря, шли аресты по всей стране. Меня и журналистов сайта «Хартия-97» также арестовали, разгромили всю редакцию.

Уже на следующий день протестов не было, в этом и была проблема. Когда мы сидели в тюрьме, то, конечно, мечтали, что люди продолжают борьбу, но не нашлось политиков, которые бы призывали выходить на улицы, да и сами белорусы немного растерялись.

В 2020-м мы увидели, что была возможность выходить почти два месяца — в августе и сентябре, но не было стратегии оппозиции. Проблема в том, что настоящих лидеров еще летом посадили в тюрьмы, а лидеры, появившиеся на волне протестов, оказались слишком слабыми.

— Собственно, мы попросили и Андрея Санникова, кандидата в президенты в 2010 году, вспомнить Площадь. После тех «президентских выборов» его осудили на пять лет колонии. Режим освободил его досрочно — в 2012 году под давлением международного общества. Андрей Санников считает революцию 2020 года года логическим продолжением предыдущих акций протеста, в том числе — и Площади-2010. Давайте его послушаем и вернемся к разговору.

Андрей Санников: Революция была подготовлена всеми акциями протеста, всей деятельностью оппозиции, гражданского общества. Я всегда говорю, что в 2010-ом году у нас было восстание, а в 2020-м — настоящая революция.

Это привело бы к победе, я в этом уверен, потому что это то, чего не хватило в 2010-м — людей и решительности. В 2020-м была решительность и люди, а лидеров не было, до сих пор наши лидеры в тюрьмах.

— Продолжаем разговор с Натальей Радиной. Лидеров не было и до сих пор они в тюрьмах. Появятся ли?

— Уверена, что появятся. Они и сейчас есть — это белорусы, которые воюют в Украине. Считаю, что белорусские добровольцы — это настоящие лидеры. Они жертвуют своей жизнью ради независимости Украины и свободы Беларуси.

Бойцы полка Калиновского и белорусы, которые служат в разных частях Вооруженных сил Украины, заявляют о готовности освобождать Беларусь. Они и есть лидеры.

— На ваш взгляд, они могут объединить белорусов? Не кажется ли вам, что добровольцы существуют в своем мире, а большинство белорусов, живущих в Беларуси, в своем?

— Я смотрю на опросы, которые время от времени проводят в интернете, и вижу, что полк Калиновского — это сегодня самая популярная политическая сила. Хотя, по существу, они еще не политическая сила, а только сейчас что-то создают. Это прежде всего военное подразделение. То, что они говорят об освобождении Беларуси от диктатуры и российских оккупантов, дает людям надежду и мы видим, что люди с ними связывают большие ожидания.

— Возвращаясь к 2010 году. Традиционно тех, кто пробовал победить Лукашенко, отправили в тюрьму, но международное давление помогло этим людям выйти.

— Выводы посе 2010 года не были сделаны ни Западом, ни белорусским обществом. Поэтому мы получили 2020 год. Первый вывод — не нужно было останавливаться, когда в тюрьмы попали лидеры. Нужно было продолжать борьбу. Но у части общества тогда возникла иллюзия, что, может быть, мы перетерпим, подождем, может, еще можно жить при Лукашенко.

Появились якобы оппозиционные организации и структуры, которые стали говорить, что будет «мягкая либерализация», какие-то «реформы», «мы потихоньку что-то с этим людоедским режимом сделаем». Но ничего не сделали и получили 2020 год. Когда мы говорим, что в 2010-м людей пытали (я сама прошла через пытки в тюрьме КГБ, как и все политзаключенные), то в 2020-ом году масштаб репрессий был в 20 раз больше, потому что нельзя было терпеть. Когда была возможность, нужно было протестовать. До 2020-го года возможностей было еще довольно много.

Это первое — делать выводы и не останавливаться. Чего сейчас ждет часть оппозиции из разных координационных советов и «кабинетов»? Следующих выборов. Но какие выборы?! Сегодня люди в тюрьмах умирают!

Во-вторых, какие выводы сделал Запад? Я надеюсь, что сейчас они понимают. На сайте Charter97.org вчера было очень хорошее интервью с экс-послом Великобритании в Беларуси Розмари Томас и она признала, что европейцы ошибались в 2015 году, когда снимали санкции с Лукашенко, думая, что с ним можно договориться, что будут некие реформы. Запад снял санкции и получил в Беларуси 2020 год и войну в 2022-м.

— Теперь таких мыслей нет?

— Надеюсь, что нет, но, конечно, настораживает, что в девятом пакете санкций ЕС нет Беларуси. Они надеются, что это каким-то образом заставит Лукашенко не вступить в войну в Украине? Так Лукашенко сейчас ничего в Беларуси не решает. Если Путин захочет, то они войдут. Сейчас все высшее руководство Украины говорит, что в январе-феврале может быть нападение на Украину из Беларуси. Поэтому нужно только усиливать санкции, другого выхода нет.

— Вы упоминали о ситуации «перетерпеть Лукашенко», которая была в 2010-ом, сейчас она вообще приемлемая?

— Абсолютно неприемлемая. Мы видим, что это невозможно. Ситуация в Беларуси только ухудшается. Репрессии не останавливаются уже более двух лет. Более того, с началом войны они усилились. Людей арестовывают каждый день и поэтому ситуация не улучшится. Понятно, что Лукашенко не доверяет белорусам. Он знает, что люди его ненавидят, лучше не будет и нужно думать, как нам спасать людей, страну. Кроме борьбы, у нас ничего другого нет. Только бороться.

— Что должна делать оппозиция, которая сейчас за границей?

— Что мы может делать? На мой взгляд, это информационная работа. Очень важно, чтобы независимые СМИ работали на страну. Чтобы было как можно больше информационных проектов, направленных на Беларусь, чтобы люди знали правду о том, что происходит и в их стране, и в Украине.

Необходимо помогать семьям политзаключенных. Сейчас этой помощи очень не хватает. Люди остались в Беларуси без помощи. Нужно помогать и беженцам. Очень много людей уехало и им очень тяжело выжить в чужих странах.

Нужно помогать и белорусским добровольцам в Украине. Ведь все больше и больше белорусов будут ехать в Украину, потому что понимают: в условиях войны, возможно, единственный путь освободить страну — военный.

— Сейчас оппозиционные лидеры сидят в тюрьмах. Возможно ли прогнозировать новое восстание, революцию, объединение людей?

— Возможно. Мы видим, что ситуация в Беларуси очень тяжелая. Протест никуда не исчез. Он просто копится и люди ждут, когда им выйти на улицы. Но выйти нужно не тогда, когда ситуация еще не созрела. Думаю, что будут очень серьезные триггеры, к примеру — вхождение белорусской армии в Украину. Ведь даже если зайдет только российская армия из Беларуси, то будет нанесен удар украинской армии по военным объектам в Беларуси. Это, я думаю, станет тем триггером, из-за которого Беларусь может снова восстать.

— История не имеет обратного хода. Тем не менее, если бы вы могли сегодня обратиться к политикам 2010-го года, то что бы вы им сказали?

— Что они герои, они молодцы. Те, кто был на Площади, рисковал, пошел в тюрьмы. Те, кто делал максимум для того, чтобы изменить ситуацию в своей стране и те, кто предупреждал белорусов, что нужно бороться против диктатуры, иначе будет хуже. Низкий поклон этим людям и большое уважение.

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