Лукашисты решили запретить детям одевать костюмы человека-паука 24 20.12.2022, 16:36

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В детских садах и школах Беларуси запретили одевать костюмы зарубежных героев.

Одевать ребенку на новогодний праздник в детском саду костюм человека-паука отныне нельзя. «Флагшток» рассказывает, какие еще ограничения придумали чиновники для детских праздников.

В социальных сетях было опубликовано письмо отдела образования Жлобинского района, в котором сообщается, что руководители учреждений образования должны принять «исчерпывающие меры по недопущению пропаганды проведения мероприятий, противоречащих традиционным ценностям белорусского народа». Примерами таких мероприятий были названы Хэллоуин и костюмы героев «Хаги Ваги». В письме также указано, что запрет производится на основании поручения совета министров, сделанного в последний Хэллоуин, 30 ноября 2022 года.

Полный список запрещенных в детских садах и школах праздников и героев журналисты попытались выяснить в главном управлении образования Гомельского облисполкома. Во время звонка в управление они представились родителем ребенка, который посещает одно из гомельских учреждений образования.

Главный специалист отдела воспитательной и социальной работы Светлана Лучкова подтвердила, что запреты действительно существует. Их подробности родителям должны рассказать во время ближайшего родительского собрания. При этом конкретного списка рекомендаций чиновница озвучить не смогла:

— Я могу вам сказать, что это, конечно же, герои мультфильмов, которые распространены на общенациональном телевидении. Это герои белoрусских и русских народных сказок. Но не импортные герои, которые не соответствуют белoрусским ценностям. Человек-паук — это не белoрусский герой.

На уточняющий вопрос о том, какое отношение к белoрусским ценностям имеют российские герои, чиновница уточнила, что в данном случае речь идет о героях советских мультфильмов.

Чиновница от управления образования также подтвердила, что празднование Хэллоуина в белoрусских школах отныне будет запрещено:

— Хэллоуины в государственных учреждениях не проводятся. В связи с тем, что все-таки проводились Хэллоуины, но не как общественное, грандиозное мероприятие, проводить эти «праздники» не разрешено.

Ответственность за проведение запрещенных праздников и выбор «правильных» детских костюмов, по словам чиновницы, будет возложена на руководителей учреждений образования.

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