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CNN: Зеленский уже на пути в Вашингтон

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  • 21.12.2022, 8:04
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CNN: Зеленский уже на пути в Вашингтон
Владимир Зеленский

Эту информацию подтвердили два источника.

Президент Украины Владимир Зеленский уже на пути в Вашингтон, где состоится его встреча с коллегой из США Джо Байденом.

Об этом сообщает CNN.

Эту информацию изданию подтвердили два источника. Журналисты отмечают, что, кроме Байдена, Зеленский встретится с высшими должностными лицами администрации президента США.

Также сообщается, что Байден может объявить о выделении нового пакета помощи Украине в размере 1,8 млрд. долларов.

Напомним, сегодня вечером, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Вашингтон и выступить в Конгрессе США и встретиться с Джо Байденом.

Сообщалось, что США в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.

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