Сергей Дылевский: Ситуация в Беларуси накаляется 1 21.12.2022, 15:57

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

Страну ждут голодные бунты.

Каким был уходящий год для белорусских рабочих? Об этом сайту Charter97.org рассказал лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский:

— Можно сказать, что это был год несбывшихся ожиданий. Рабочие, которые находятся на стороне действующей власти, разочарованы ее действиями. Те, кто против режима Лукашенко, также ожидали намного большего от демократической оппозиции. На данный момент белорусы находятся в режиме ожидания.

— Как за этот год изменилось благосостояние рабочих?

— С 2020-го года зарплаты у людей упали или остались на том же уровне. Может, где-то приказами зарплаты и повышают в цифровом эквиваленте на 10-15%, но фактически доходы белорусов упали более чем в 2-3 раза.

Заработали в полную силу санкции. Это ударило по белорусским предприятиям точно так же, как и по российским. Перекрыто много экспортных коридоров.

Не могут, к примеру, поставляться импортные запчасти на наши предприятия. Пострадали, в первую очередь, «Гродно-Азот», «Беларуськалий». В плане поставок комплектующих и электроники глобально пострадало машиностроительное производство.

— В Беларуси идет скрытая мобилизация, списки из военкоматов приходят на предприятия. Как к этому относятся белорусские рабочие?

— Белорусские рабочие, оставшиеся на предприятиях, просто ждут, боятся и верят, что именно их пронесет.

Если их мобилизуют и отправят на войну, то, думаю, кто-то попытается уехать из страны, а кто-то будет другими любыми способами пытаться избежать мобилизации. Понятно дело, что ориентированная на Лукашенко часть работников пойдет воевать. Захочет, так сказать, в «черные мешки».

— Каким будет ваш прогноз на следующий год?

— Скажу, что ситуация в стране продолжает накаляться. На самом деле, не сегодня-завтра белорусские рабочие начнут протестовать.

Зарплаты падают. Работать надо больше, а зарплаты — меньше. Жить просто не за что. Это в любом случае приведет, если не к забастовкам по политическим мотивам, то к голодным бунтам. Нас это всех ждет.

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