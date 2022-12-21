Анатолий Котов: Запас прочности системы Лукашенко — полгода 9 21.12.2022, 18:42

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Анатолий Котов

Прогноз от бывшего чиновника.

Сайт Charter97.org подвел итоги года с бывшим сотрудником администрации Лукашенко Анатолием Котовым. Чиновник, перешедший на сторону белорусского народа в 2020 году считает, что будущее Беларуси решается на полях битвы в Украине.

— Как вы оцениваете развитие ситуации в Беларуси в этом году?

— Ее можно назвать близкой к катастрофе. К сожалению, кризис, начавшийся в августе 2020-го года, перерос в масштабное участие Беларуси в агрессии против Украины. На сей раз поставлен под вопрос существование Беларуси как независимого государства.

— Как бывший чиновник вы, возможно, видите какие-то моменты, которые обычный обыватель, наблюдая за действиями и заявлениями режима, не видит. Как за этот год менялась система Лукашенко?

— Мне кажется, система Лукашенко прошел некоторый период какого-то внутреннего сплочения. Поутихли междоусобные конфликты, которые имели место. Можно сказать, что после нескольких операций усилились позиции госпожи Натальи Кочановой (глава администрации Лукашенко — прим.) и ее протеже на ключевых постах в Беларуси.

Можно констатировать, что белорусская номенклатура и патриотизм — вещи абсолютно не совместимые. В условиях, когда Беларусь фактически подчинена России, никто из серьезных топ-чиновников не высказывает никакого сопротивления происходящим процессам. Это подтверждает тезис о том, что для них важнее собственное кресло, чем судьба страны, а тем более народа.

— У системы есть еще «запас прочности» или это колосс на глиняных ногах?

— Если рассматривать систему в разрезе сращивания с российским аппаратом, то «запаса прочности» у нее нет совсем никакого. Самое главное — нет понимания, каким образом эта система будет обеспечивать себе выживание в перспективе от полугода.

Если же рассматривать ситуацию так, как она складывается в реальности — фактическое подчинение белорусских структур российским, пусть и с некоторым наигранным сопротивлением, то запас прочности у белорусской системы приблизительно равен запасу прочности российской. Это значит, что все зависит от ситуации на поле боя в Украине.

Чем скорее окончательно победит Украина, тем меньше будет времени у Лукашенко. Ведь поражение в войне будет означать серьезные процессы внутри РФ. Ей будет не до поддержки белорусского недосоюзника.

— Дожмут ли Лукашенко с вступлением белорусской армии в войну в Украине?

— Считаю, что дожмут. Это вопрос нескольких месяцев. В том числе, на происходящее влияет погода. Нужны условия, чтобы новая волна наступления смогла по-серьезному продвигаться.

В общем, уверен, что с белорусской территории вторжение состоится. Другое дело, в каком формате в нем будут принимать участие белорусские военнослужащие. Скорее всего, часть из них будет участвовать в новом вторжении в Украину в формате добровольцем, либо в формате белорусской или российской частной военной компании (ЧВК). Но сценарий участия именно белорусских подразделений, на мой взгляд, является максимально вероятным.

— Чего нам ждать в следующем году, ваш прогноз?

— Нужно не просто ждать, а делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее победила. Выстраивать отношения с Киевом, чтобы заранее понимать формат существования Беларуси в регионе.

Ведь так или иначе встанет вопрос репараций и компенсаций за участие в войне. От военно-дипломатических усилий, в том числе — белорусского гражданского общества зависит то, в каком формате Беларусь выйдет из войны как государство, которое контролировал режим, вступивший в войну.

Вины белорусского общества за войну нет, а ответственность — есть.

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