В Бресте эпично открыли елку

В Бресте эпично открыли елку2
- 21.12.2022, 19:15
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Видеофакт.
В Бресте 20 декабря на площади перед администрацией Московского района открывали районную елку. На мероприятии выступил местный театр живых скульптур со своей зеркальной платформой. Видео их шоу произвело фурор в соцсетях, собрав сотни тысяч просмотров. Внимание на это обратил CityDog.io.
Театр живых скульптур «Ларчик» на открытие елки привез свою зеркальную платформу, которую сделал еще в прошлом году для предприятия «Брестжилстрой» для участия в рождественском параде.
@larchik_show 🧊Ждёте?? Совсем скоро ЛЕГЕНДАРНАЯ платформа "БЖС" в Бресте и Баранрвичах💙🧊 #театрларчик #брест #беларусь🇧🇾🇧🇾🇧🇾 ♬ оригинальный звук - Oleg Abramov
На платформе зеркальные рабочие под командованием своего рода «снежной королевы» били кувалдами по наковальне под русскоязычный кавер песни группы Rammstein — Sonne от Radio Tapok.
@vitalilarchyk
Открытие ёлки Московского района 20.12.22, г.Брест, Беларусь 🇧🇾, театр Ларчик♬ оригинальный звук - VitaliLarchyk
Несколько роликов в TikTok, опубликованные в аккаунте театра и на странице его руководителя, уже собрали около полумиллиона просмотров каждый.
На следующий день артисты продолжили выступать со своим шоу возле спорткомплекса «Виктория», вызывая немалый интерес публики.
@vitalilarchyk Второй день выступаем на локации СК"Виктория", собралось много людей - наш проек вызывает неподдельный интерес, г.Брест, Беларусь 🇧🇾, @larchik_show ♬ оригинальный звук - VitaliLarchyk