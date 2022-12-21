В Бресте эпично открыли елку 2 21.12.2022, 19:15

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Видеофакт.

В Бресте 20 декабря на площади перед администрацией Московского района открывали районную елку. На мероприятии выступил местный театр живых скульптур со своей зеркальной платформой. Видео их шоу произвело фурор в соцсетях, собрав сотни тысяч просмотров. Внимание на это обратил CityDog.io.

Театр живых скульптур «Ларчик» на открытие елки привез свою зеркальную платформу, которую сделал еще в прошлом году для предприятия «Брестжилстрой» для участия в рождественском параде.