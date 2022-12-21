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В Бресте эпично открыли елку

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  • 21.12.2022, 19:15
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В Бресте эпично открыли елку

Видеофакт.

В Бресте 20 декабря на площади перед администрацией Московского района открывали районную елку. На мероприятии выступил местный театр живых скульптур со своей зеркальной платформой. Видео их шоу произвело фурор в соцсетях, собрав сотни тысяч просмотров. Внимание на это обратил CityDog.io.

Театр живых скульптур «Ларчик» на открытие елки привез свою зеркальную платформу, которую сделал еще в прошлом году для предприятия «Брестжилстрой» для участия в рождественском параде.

@larchik_show 🧊Ждёте?? Совсем скоро ЛЕГЕНДАРНАЯ платформа "БЖС" в Бресте и Баранрвичах💙🧊 #театрларчик #брест #беларусь🇧🇾🇧🇾🇧🇾 ♬ оригинальный звук - Oleg Abramov

На платформе зеркальные рабочие под командованием своего рода «снежной королевы» били кувалдами по наковальне под русскоязычный кавер песни группы Rammstein — Sonne от Radio Tapok.

@vitalilarchyk

Открытие ёлки Московского района 20.12.22, г.Брест, Беларусь 🇧🇾, театр Ларчик

♬ оригинальный звук - VitaliLarchyk

Несколько роликов в TikTok, опубликованные в аккаунте театра и на странице его руководителя, уже собрали около полумиллиона просмотров каждый.

На следующий день артисты продолжили выступать со своим шоу возле спорткомплекса «Виктория», вызывая немалый интерес публики.

@vitalilarchyk Второй день выступаем на локации СК"Виктория", собралось много людей - наш проек вызывает неподдельный интерес, г.Брест, Беларусь 🇧🇾, @larchik_show ♬ оригинальный звук - VitaliLarchyk

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