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Лукашенко собирает очередное совещание с военными и силовиками

  • 22.12.2022, 11:03
  • 3,676
Лукашенко собирает очередное совещание с военными и силовиками

Диктатор обеспокоен «угрозами».

Диктатор Лукашенко проведет 22 декабря очередное совещание с военным и силовым блоками. Об этом сообщает приближенный к его пресс-службе телеграм-канал.

На мероприятии обсудят «результаты проверки функционирования государственной системы реагирования».

Также участники совещания поговорят о «ситуации», складывающейся вокруг Беларуси, изменениях «угроз и вызовов нацбезопасности», реакции на «негативные проявления».

Напомним, в октябре Лукашенко совещался с силовиками дважды.

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