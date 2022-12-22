Лукашенко собирает очередное совещание с военными и силовиками
- 22.12.2022, 11:03
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Диктатор обеспокоен «угрозами».
Диктатор Лукашенко проведет 22 декабря очередное совещание с военным и силовым блоками. Об этом сообщает приближенный к его пресс-службе телеграм-канал.
На мероприятии обсудят «результаты проверки функционирования государственной системы реагирования».
Также участники совещания поговорят о «ситуации», складывающейся вокруг Беларуси, изменениях «угроз и вызовов нацбезопасности», реакции на «негативные проявления».
Напомним, в октябре Лукашенко совещался с силовиками дважды.