Лукашенко заявил, что готовится к войне

Лукашенко заявил, что готовится к войне25
- 22.12.2022, 12:39
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Диктатор прокомментировал российско-белорусские военные маневры.
Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что против «Беларуси может быть развернута агрессия».
«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки», — сказал диктатор.
Лукашенко также прокомментировал совместные российско-белорусские военные маневры и заявил, что тренировки стали более масштабны, а войска перемещают «туда, куда считаю нужным».
Также диктатор заявил, что «соседи Беларуси готовят агрессию против нее».
Как писал сайт Charter97.org, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.