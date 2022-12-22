Лукашенко заявил, что готовится к войне 25 22.12.2022, 12:39

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Диктатор прокомментировал российско-белорусские военные маневры.

Лукашенко на совещании с силовиками заявил, что против «Беларуси может быть развернута агрессия».

«Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки», — сказал диктатор.

Лукашенко также прокомментировал совместные российско-белорусские военные маневры и заявил, что тренировки стали более масштабны, а войска перемещают «туда, куда считаю нужным».

Также диктатор заявил, что «соседи Беларуси готовят агрессию против нее».

Как писал сайт Charter97.org, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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