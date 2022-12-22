Экономист: Беларусь ждет рост цен и пустые полки 22.12.2022, 16:28

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В следующем году российская экономика потянет за собой на дно белорусскую.

Полная поддержка режимом Лукашенко российской военной агрессии в Украине отразилась на Беларуси. Белорусская экономика в 2022-м году пережила сильные санкции, падение ВВП, рост цен и дефицит товаров.

Сайт Charter97.org подвел главные экономические итоги уходящего года с Львом Марголиным.

— Основные экономические и финансовые итоги этого года — удалось избежать полного коллапса, полного развала экономики. Хотя в начале года, после введения санкций против Беларуси, это казалось вполне реальным.

— Что можно сказать про инфляцию, продолжит ли она расти в следующем году?

— Было бы удивительным, если бы в этих условиях инфляция не росла. Она практически вдвое превысила уровень инфляции в предыдущие годы. Судя по всему, она будет расти не меньшими темпами и в 2023-м году.

Санкции, которые были введены 26-го декабря (потолок цен на нефть), а также то, что будет введено с февраля 2023-го года в отношении нефтепродуктов, сильно ударили по России. Это будет сказываться гораздо серьезней, чем предыдущие санкции.

А поскольку Беларусь сейчас зависит от России больше, чем когда бы то ни было, стоит ожидать, что эти санкции ударят и по Беларуси.

Соответственно, можно ожидать инфляцию, рост цен, что полки в магазинах постепенно будут становиться все более пустыми и так далее. Это, к сожалению, неизбежный исход той политики, которую проводит Беларусь.

— Грозит ли Беларуси полноценный дефолт, учитывая большое количество долговых обязательств, которые нужно выплатить в следующем году?

— Смотря что считать полноценным дефолтом. В юридическом смысле дефолт уже имеет место сейчас. То, что Беларусь открыла какие-то счета в белорусских рублях своим кредиторам и перечисляет на них средства в белорусских рублях, это не может считаться полноценным погашением своих обязательств. В них все предельно четко описывается: где, когда и в какой валюте. Никто не имеет права произвольно менять валюту погашения долгов.

Я думаю, в 2023-м году эта линия продолжится. Возможно, где-то, если будет такая возможность, частично будут погашаться кредиты в валюте, но по большей части будет продолжена система якобы погашения белорусскими рублями.

— Какие сценарии могут ожидать белорусскую экономику в следующем году?

— По прогнозам белорусских властей, они ожидают рост где-то в 4,5%. Если обычно правительство разрабатывало несколько вариантов, как правило три, то есть максимально благоприятный, максимально неблагоприятный и какой-то усредненный, то теперь они даже не стали заморачиваться, разработали только один проект.

Это не прогноз, это то, что когда-то называлось госпланом. Удастся ли это выполнить? Очень сомнительно.

— Какой совет вы бы могли дать тем, кто держит в банках вклады или наличные заначки в белорусских рублях?

— Я этот совет давал и раньше, даю и сейчас. В белорусских рублях можно держать только те средства, которые нужны будут в краткосрочной перспективе — месяц, два, максимум — три. Если человек хочет сохранить деньги на более длительную перспективу, то, конечно, ему нужно подумать о других средствах защиты. Это недвижимость, какие-то предметы искусства, ну и, естественно, свободно конвертируемая валюта. Потому что несмотря на все прогнозы грядущей смерти американского доллара, я думаю, что он еще переживет нас с вами.

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