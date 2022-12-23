Врач рассказала об «антиковидном» меню для укрепления иммунитета
- 23.12.2022, 13:04
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Благодаря ему организм сможет получить материал, необходимый в том числе для выработки антител.
Правильное питание является залогом здоровья, что особенно актуально во время пандемии. Как укрепить иммунитет с помощью еды, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
По ее словам, в рационе обязательно должны присутствовать микроэлементы, белки и стандартный набор витаминов, особенно C и D. Дианова привела пример «антиковидного» меню на день.
— На завтрак — это каша с кусочком сыра, в котором содержится животный белок, а в каше — растительный. Каша на молоке — идеальна, если вы усваиваете молоко.
К завтраку можно добавить кофе и сухофрукты, например курагу, дающую клетчатку.
На обед же доктор посоветовала готовить птицу или рыбу и обязательно добавить к ним овощи, в том числе картофель — источник углеводов.
В течение дня можно побаловать себя хлебцами с хумусом, 50–100 граммами творога, а также фруктами.
На ужин диетолог порекомендовала съесть что-то легкое, к примеру овощной омлет. Замороженные овощи, залитые омлетной смесью, с небольшим кусочком хлеба дадут организму белки, немного жиров, углеводы и клетчатку.
— Когда таким образом, без фанатизма, выстроен дневной рацион, то организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител, — пояснила медик.