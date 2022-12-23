Дмитрий Болкунец: Военные действия могут перекинуться на территорию Беларуси
- 23.12.2022, 13:42
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Участие белорусских военных в войне спровоцирует бунты.
Поддержка режимом Лукашенко российской военной агрессии в Украине может привести к тому, что военные действия перекинутся на территорию Беларуси.
Такое мнение в разговоре с сайтом Charter97.org выразил политолог Дмитрий Болкунец.
— Каким 2022-ой год был для Беларуси?
— Для Беларуси этот год был достаточно сложным, неоднозначным и связанным, в первую очередь, с войной в Украине.
— Подводя экономические итоги года, в каком состоянии находится режим Лукашенко сегодня?
— Я бы сказал, что в условиях стабильной неопределенности. Существующая экономическая модель позволяет режиму кое-как существовать. Лукашенко обходит санкции благодаря российской финансовой поддержке и в этой ситуации чувствует себя относительно устойчиво.
— Какие перспективы ждут белорусскую экономику в следующем году?
— Это будет зависеть от того, какие преференции будет получать Лукашенко, в первую очередь, от России. Если поддержка сохранится, то, думаю, если будет происходить падение доходов, то в пределах 5%-10%.
— Кто, по вашему мнению, главные герои и антигерои этого года в Беларуси и мире?
— Если говорить глобально, то герой года — украинский народ. Антигерои же — Путин и Лукашенко. Очевидно, что лица, совершающие агрессию против страны, в глазах общественности являются теми, кто принес боль и страдания людям. Украинцы же мужественно сопротивляются.
— Ваш прогноз, как будет развиваться ситуация в регионе в следующем году?
— Сложно сказать, учитывая неопределенность факторов в условиях войны. Пока нет видимых оснований предполагать, что война быстро закончится. Есть большой риск, что военные действия перекинутся на территорию Беларуси.
— На ваш взгляд, как тогда будет развиваться ситуация в Беларуси? Армия поддержит Лукашенко или будет против него?
— Думаю, белорусские военные будут поступать исходят из присяги, которую давали, и моральных и других причин. Если выйдет такой приказ, возможно, они будут его исполнять, а возможно — нет.
Сложно прогнозировать, наверное, это вызовет волнения не столько в армии, сколько в обществе. Особенно среди матерей и родственников людей, которые окажутся на военных действиях. Если кто-то из них будет возвращаться убитыми — это может спровоцировать бунт в стране, особенно в регионах.