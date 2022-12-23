Дмитрий Болкунец: Военные действия могут перекинуться на территорию Беларуси 23.12.2022, 13:42

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Дмитрий Болкунец

Участие белорусских военных в войне спровоцирует бунты.

Поддержка режимом Лукашенко российской военной агрессии в Украине может привести к тому, что военные действия перекинутся на территорию Беларуси.

Такое мнение в разговоре с сайтом Charter97.org выразил политолог Дмитрий Болкунец.

— Каким 2022-ой год был для Беларуси?

— Для Беларуси этот год был достаточно сложным, неоднозначным и связанным, в первую очередь, с войной в Украине.

— Подводя экономические итоги года, в каком состоянии находится режим Лукашенко сегодня?

— Я бы сказал, что в условиях стабильной неопределенности. Существующая экономическая модель позволяет режиму кое-как существовать. Лукашенко обходит санкции благодаря российской финансовой поддержке и в этой ситуации чувствует себя относительно устойчиво.

— Какие перспективы ждут белорусскую экономику в следующем году?

— Это будет зависеть от того, какие преференции будет получать Лукашенко, в первую очередь, от России. Если поддержка сохранится, то, думаю, если будет происходить падение доходов, то в пределах 5%-10%.

— Кто, по вашему мнению, главные герои и антигерои этого года в Беларуси и мире?

— Если говорить глобально, то герой года — украинский народ. Антигерои же — Путин и Лукашенко. Очевидно, что лица, совершающие агрессию против страны, в глазах общественности являются теми, кто принес боль и страдания людям. Украинцы же мужественно сопротивляются.

— Ваш прогноз, как будет развиваться ситуация в регионе в следующем году?

— Сложно сказать, учитывая неопределенность факторов в условиях войны. Пока нет видимых оснований предполагать, что война быстро закончится. Есть большой риск, что военные действия перекинутся на территорию Беларуси.

— На ваш взгляд, как тогда будет развиваться ситуация в Беларуси? Армия поддержит Лукашенко или будет против него?

— Думаю, белорусские военные будут поступать исходят из присяги, которую давали, и моральных и других причин. Если выйдет такой приказ, возможно, они будут его исполнять, а возможно — нет.

Сложно прогнозировать, наверное, это вызовет волнения не столько в армии, сколько в обществе. Особенно среди матерей и родственников людей, которые окажутся на военных действиях. Если кто-то из них будет возвращаться убитыми — это может спровоцировать бунт в стране, особенно в регионах.

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