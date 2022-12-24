Россия накануне Рождества жестоко обстреляла центр Херсона: много убитых и раненых

Россия накануне Рождества жестоко обстреляла центр Херсона: много убитых и раненых11
- 24.12.2022, 13:45
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Оккупанты целенаправленно били по жилым домам.
Россияне обстреляли центр Херсона в выходной день накануне Рождества по Григорианскому календарю.
Об этом сообщает замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Россияне нарочно ударили по самому центру города. Известно о погибших, также повреждены дома.
«Центр города, выходной день, многие на улице. Все службы работают, последствия выясняем», - добавил Тимошенко.
«На данный момент известно о минимуме 5 погибших и 20 раненых в результате обстрела центра города», - пишет Тимошенко.
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Количество пострадавших из-за обстрела Херсона увеличилось до 35 человек.
замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
«В результате российского террора, по состоянию на данный момент, известно о 35 раненых, 16 из них находятся в тяжелом состоянии», - рассказал замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.