Военный эксперт: Российская армия в большинстве оказалась бутафорской 1 25.12.2022, 15:55

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РФ не имеет новых и современных разработок оружия.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов оценил «технологичность» русской армии.

Военный эксперт привел пример танков Т-90. Они не имеют никакого серьезного конструктивного отличия от Т-72, ведь это его глубокая модернизация, передает 24 канал.

Он рассказал, что также есть самолет Су-57, который имеет рабочее название Т-50 и является последней разработкой Советского Союза. До него был доработан фюзеляж, а начинку засунули от Су-35.

Олег Жданов вспомнил и о ракете под названием «Булава», которая у россиян так и не полетела.

«Кстати, генеральный конструктор застрелился после очередной неудачи запуска ракеты «Булава». С 2018 года они ее забросили и в 2021 году снова восстановили», – сообщил Олег Жданов.

По его словам, старой советской разработки есть и «Калибры». Они их немного доработали и сделали контейнерного типа. Сейчас эти ракеты адаптированы под пусковые контейнеры подводных лодок, которые строились под «Булаву».

«Армата» ездила 3 или 4 года по Красной площади. Никто толком не знал, что это за танк, какой у него концепт, какие тактико-технические характеристики. В конечном варианте сказали, что дорого и сняли», – вспомнил Жданов.

Он добавил, что в 2019 году вице-премьер России по ВПК сказал, что в государственном заказе, начиная с 2020 года, больше не будет танков Т-90, потому что дорого для российской армии.

«Российская армия в большинстве оказалась бутафорской. Кроме парадного расчета, который видели на Красной площади, больше ничего серьезного, конструктивного, нового или высокотехнологичного нет», – подытожил Жданов.

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