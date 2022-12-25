Жители Херсона массово пошли сдавать кровь после удара россиян по городу 3 25.12.2022, 19:00

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В Сеть попали впечатляющие фото.

Жители Херсона поразили пользователей Сети своей отзывчивостью. Люди, которые вчера пережили очередной удар по городу, массово пошли сдавать кровь. чтобы помочь тем, кто получил ранения, пишет «Униан».

Впечатляющим фото с херсонцами поделился в Facebook житель города Виталий Богданов. Он показал очереди в пункте, где люди могут сдать кровь. Оказалось, что помочь пострадавшим хочет очень много горожан.

- Когда в воскресенье пришел сдавать кровь, а тут очередь до вторника! Херсонцы - вы невероятные!,- написал он.

В комментариях пользователи отметили, что они гордятся жителями города, который недавно освободили от рашистов. Херсонцы поражают своей смелостью и чуткостью, ведь они заботятся о тех, кто пострадал от атак россиян.

Обстрел Херсона 24 декабря

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона. Рашисты ударили по жилому району.

- Херсон. Россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице, - прокомментировали преступление россиян в Офисе президента Украины.

Вечером стало известно, что количество раненых возросло до 68 человек, а число погибших - до 10 человек. Оккупанты намеренно били по гражданским, рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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