Наталья Радина: Беларусь войдет в ЕС и НАТО вместе с Украиной 5 27.12.2022, 16:44

2,714

Наталья Радина

Каким будет конец Лукашенко?

В последнее время в Украине все больше говорят об угрозе нового наступления из Беларуси. Что думают о вероятном нападении белорусские военные? Как белорусская оппозиция реагирует на последние события? Каким будет конец Лукашенко и будущее Беларуси? Об этом украинскому изданию «Главком» рассказала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

«Важно понимать, что белорусы против этой войны»

— По разным оценкам, как белорусских, так и западных социологов, которые провели опрос белорусских граждан в июле этого года, за войну с Украиной выступает от 3 до 11% белорусов (последний показатель получен с учетом ответов жителей сельской местности). А какова ситуация сейчас?

— Ситуация не изменилась. Абсолютное большинство белорусов и далее высказывается и, конечно же, выступает против войны. Пусть это даже не происходит сегодня публично. Первопричиной этого является невозможность проявления какого-либо открытого несогласия с режимом Лукашенко.

За открытое сопротивление наказывают арестами и огромными тюремными сроками. Но, тем не менее, мы знаем точно, что 85-90% белорусов против войны в Украине. И на самом деле белорусское общество довольно много раз демонстрировало свою солидарность с Украиной.

Однако даже за самые невинные проявления солидарности в виде украинской символики, которую носили с собой мои сограждане, за то, что размещали в интернете посты солидарности или вешали на собственные авто украинские флажки, их просто бросали за решетку.

Это важно понимать и знать, что белорусы действительно не поддерживают эту войну.

— Каково отношение к войне в белорусской армии?

— Белорусская армия — это часть общества. Мы исследуем настроения среди белорусских военных, общаемся с ними. Я сама дочь белорусского военного. Правда, уже пенсионера. И могу сказать, что белорусские военные не хотят воевать в Украине.

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского, которые сегодня воюют за Украину, говорят, что 8 из 10 белорусских солдат не хотят воевать в вашей стране. У меня это не вызывает никаких сомнений. Мне доподлинно известно, что белорусы не хотят воевать ни за Лукашенко, ни за Путина или какие-то там болезненные имперские фантазии россиян.

Поэтому, если все же белорусскую армию каким-то образом заставят вступить в эту войну, пересечь границу, то я уверена, что абсолютное большинство военных сдастся в украинский плен.

Лично мне кажется, что лучшим сценарием из всех возможных будет сдача белорусских военных в плен украинцам с последующим вступлением в ряды полка Калиновского. А затем они смогут вернуться в Беларусь в составе полка, чтобы освободить страну от диктатуры.

— Мы с вами ранее уже упоминали о том, что белорусов, которые поддерживали Украину, бросали в кутузки. Потому они больше не выходят на акции?

— Вы должны понимать, насколько в Беларуси установился жесткий режим. Многие из украинцев никогда не жили в подобных условиях. И именно поэтому вам сложно себе представить уровень жесткости сегодняшней белорусской диктатуры. В стране, по сути, объявлено чрезвычайное положение. Людей арестовывают за все. Даже за использование белорусского языка во время общения. Можете себе представить, какая там сейчас атмосфера. В таких условиях любой открытый протест неизбежно повлечет за собой осуждение к тюремному наказанию на срок от 10 до 20 лет. У нас уже и такие сроки присуждают. Это не какие-то там 15 суток административного ареста.

К тому же, в белорусской тюрьме вполне себе можно умереть из-за ужасных условий. Там людей пытают. Политзаключенные уже умирали от пыток. Боюсь, что смертей будет становиться все больше.

В Беларуси также приняли закон, разрешающий применение боевого оружия против мирных демонстрантов. Таким образом, расстрел мирных манифестаций фактически узаконили. И поэтому, прежде чем осуждать нас, надо узнать, что происходит на моей родине и осмыслить это.

«Тихановская — случайная фигура, которую вынесло наверх...»

— Какие царят настроения сейчас в белорусской оппозиции? Все ли противники режима единодушны в своей поддержке Тихановской как альтернативы Лукашенко?

— Послушайте, Тихановская не является и не может быть никаким президентом Беларуси. Ее следует рассматривать скорее как случайную фигуру, оказавшуюся в благоприятных для нее обстоятельствах во время протестов в 2020-ом году. Тогда в президентских «выборах» не смогло принять участия огромное количество достойных кандидатов. Среди них — и тогдашние лидеры оппозиции. Просто потому, что многим из них пришлось эмигрировать, другие были за решеткой накануне выборов.

Кто-то не мог быть участником гонки из-за статуса бывшего политического заключенного. Прежде всего, из-за нежелания Лукашенко реабилитировать своих политических оппонентов. На момент выборов 2020 года у реальной оппозиции не было законных оснований для участия в президентских «выборах». Нас всех подвергали репрессиям. Именно из-за незаконного запрета участия в избирательной кампании те выборы можно было признавать недемократическими.

Сюда же относим и запрет деятельности независимых медиа. К примеру, наш сайт «Хартии-97» тогда заблокировали как раз таки накануне выборов.

Вот так Тихановская и оказалась совершенно случайной фигурой, которую вынесло наверх на волне протестов. В конце концов, избиратели же голосовали не за Тихановскую, не за какую-то ее программу. Тем более, что никакой программы она не имела. У нее был лишь один пункт: в случае, если она выиграет гонку, то сразу же проведет новые свободные, демократические выборы, в которых могут принять участие все достойные этого кандидаты. И все.

Поэтому люди отдавали свои голоса в первую очередь против Лукашенко. Одновременно надеясь, что вскоре будут проведены новые президентские выборы. Представлять Тихановскую во главе государства просто смешно. Она же никогда, ни дня не была в рядах оппозиции. Более того, ни дня в своей жизни не работала, довольствуясь ролью домохозяйки. Вплоть до позапрошлого года, ее не интересовала ситуация в стране.

Не думаю, что за два года после протестов что-то сильно для нее изменилось, что она как-то заметно продвинулась в вопросе понимания политической ситуации. Вот поэтому никто серьезно и не рассматривает эту фигуру как политического лидера.

Внутри Беларуси ее влияние сейчас минимально. За два с половиной года штабом Тихановской было упущено очень много возможностей изменения ситуации в стране, поэтому сегодня она ни на что не влияет.

— Хорошо. Кто же тогда может стать тем, в ком нуждается Беларусь на самом деле?

— Место президента в Беларуси могут занять многие люди. Могу вспомнить нобелевского лауреата, известного нашего правозащитника Aлеся Беляцкого. Это очень принципиальный человек, который сидел в тюрьме за то, чем занимался. И сейчас продолжает отбывать наказание. Его арестовали в прошлом году. Этому человеку я абсолютно доверяю. Знаю, что ему небезразлична судьба страны. Он всю жизнь посвятил попыткам изменить ситуацию.

Есть и Николай Статкевич — лидер социал-демократической партии «Народная Грамада. Вот он самый настоящий лидер оппозиции. За годы правления Лукашенко провел в заключении суммарно более 10 лет. Сейчас продолжает находиться за решеткой.

Можно вспомнить и Павла Северинца, лидера партии Белорусской христианской демократии (25 мая прошлого года приговорен к семи годам лишения свободы за участие в протестных акциях – прим.). Павел находится в оппозиции к режиму едва ли не с первого дня, с тех пор, как в 1994 году Лукашенко стал президентом.

В общем, есть очень много стоящих кандидатов. И как только мы демократизируем Беларусь после свержения нынешнего режима, у нас будут свободные выборы, на которых нам будет очень сложно выбрать лучшего из всех достойных.

— Далее как раз речь о методах свержения режима. Соратница Тихановской Алина Ковшик говорит, что у них есть большие надежды убрать Лукашенко мирным путем. А какое ваше мнение на этот счет: это реально?

— Мне совсем не интересно, что говорят люди из штаба Тихановской. Большинство из них некомпетентны. Среди них есть и те, кто десятилетиями работали на режим Лукашенко и являются выходцами из силовых, карательных структур, созданных диктатором.

Когда они говорят что-то о «мирном пути» или «диалоге с режимом», это просто смешно. Потому что совершенно понятно, что никаких мирных способов изменить ситуацию в Беларуси уже нет.

— Украинский политолог Евгений Магда говорит, что украинцы и белорусы не могут понять друг друга. Мол, в этом главная проблема наших двух народов. Как, по-вашему, нам найти столь необходимое понимание?

— Я всегда считала белорусов и украинцев очень близкими народами. И знаю, что белорусы очень тепло относятся к украинцам. Несмотря на войну, мне кажется, что украинцы сегодня понимают, что воюет против них не белорусский народ.

Мы исторически близкие, родные народы и у нас, на самом деле, общее будущее. Мы вместе будем бороться за свою свободу и независимость. И в конце концов вместе войдем в Евросоюз и НАТО.

Белорусам предстоит еще многое узнать о вас, украинцах, чтобы построить здоровый межгосударственный диалог. Как представительница белорусских независимых журналистов, вместе с коллегами пытаюсь доносить информацию о том, что происходит в Украине. Учитывая блокировку многих независимых источников, многие белорусы до сих пор не знают, что именно у вас происходит. В том числе и то, что касается зверств российской армии. И вообще, через что проходит украинский народ вот уже 10 месяцев. Должно быть больше информации. Но и украинцы тоже со своей стороны должны больше узнавать, каково это – жить в период лукашенковской диктатуры.

Однако я уверена, что наши народы не смогут разделить два военных преступника и маньяка – Путин и Лукашенко. Мы навсегда останемся близкими и родными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».