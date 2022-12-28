Из-за конфликта Пригожина и Шойгу начался раскол в армии оккупантов 5 28.12.2022, 11:15

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Это будет иметь очень долговременные последствия для России.

Евгений Пригожин – один из очень немногих людей в России, кто может позволить себе критиковать генеральный штаб российской армии. Но ясно, что сделать это без надежной «крыши» невозможно.

Сейчас для России Пригожин уже не просто человек, управляющий наемниками – его фигура значительно весомее. Об этом в эфире «24 канала» рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Конфликт Шойгу и Пригожина

У Евгения Пригожина есть криминальный опыт, он еще раньше долгое время отсидел за разные преступления. Затем он подружился с Владимиром Путиным, являлся поставщиком питания для российской армии и получил поручение о создании ЧВК «Вагнера».

«Вагнером» он не хотел заниматься – ему навязали. Кто навязал? Братья Ковальчуки – это братья, наиболее приближенные к Владимиру Путину. Возможно, еще больше, чем братья Роттенберги, которые строили Крымский мост и с Путиным в свое время на дзюдо ходили», – отмечает Иван Ступак.

Он убежден, что Евгений Пригожин сейчас пользуется защитой братьев Ковальчуков. Ведь из-за санкции Путина они доверили ему руководить частной армией.

«Он просит людей, ему дают зэков, просит технику – дают танки. Это позволило ему расправить плечи. Тогда он и начал критиковать сначала Шойгу, а затем губернатора Санкт-Петербурга Беглова», – вспомнил экс-сотрудник СБУ.

Так что, объясняет он, у Пригожина сейчас есть важные рычаги влияния. Впрочем, эта критика, в частности по Шойгу, начинает работать против него самого.

«Поэтому российская армия перестает давать им снаряды. Они дают, но начинаются проблемы со снабжением. Таким образом, российская армия пытается взорвать основу базы Пригожина»,

– заявил Ступак.

Министерство обороны России рассчитывает, что таким образом Пригожин как можно скорее зароет сам себя в этой войне и потеряет доверие Михаила Ковальчука. Следовательно и все свое влияние.

Чем конфликт закончится для России

Евгений Пригожин пытается набрать политические мышцы и узнаваемости, но этим самым создает вокруг себя контрсилу. Прежде всего речь идет о российском военном командовании.

«Но нужно понимать, что даже «оленевод» Шойгу и не очень умный Герасимов столько лет смогли держаться у власти. Если бы Шойгу был глуп, то не удержался бы столько времени», – подчеркивает специалист.

Поэтому министр обороны России прекрасно понимает, как обращаться с Путиным, как убирать конкурентов. Кроме того, в России еще есть ФСБ, Росгвардия, разведчики, считающие себя еще большей элитой, чем армия. И эти люди считают унизительным сидеть за столом с бывшим зеком.

«Думаю, это будет иметь очень долговременные последствия для России в плане ее стабильности. Прежде всего все эти раздоры играют в пользу Украины. Чем больше они разбираются между собой, тем больше отвлекаются от фронта», – пояснил Иван Ступак.

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