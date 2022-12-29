«Гони русака!»: польский фонд организовал благотворительный аукцион в поддержку полка Калиновского 4 29.12.2022, 12:54

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Собранные деньги пойдут на покупку лекарств для белорусских добровольцев.

Польский фонд «Pogoń Ruska» организовал благотворительную акцию в поддержку полка Кастуся Калиновского. Каждый желающий может приобрести шевроны и майки белорусских добровольцев, воюющих в Украине, приняв участие в аукционе.

Глава фонда Рафал Рошкевич рассказал сайту Charter97.org, как поляки, украинцы и белорусы помогают борющейся Украине.

— У вашей организации очень интересное названые — «Pogoń Ruska». Откуда оно?

— Когда мы начали помогать Украине, то еще не были как-то организованы. Сотрудничали с дружественным фондом «Prometeusz dla Seniorów» имени князей Четвертинских. Организацию как раз возглавляет князь Альберт Четвертинский шляхетского герба «Pogoń Ruska».

В честь Альберта и его фонда мы и решили так назваться. На мой взгляд, это очень соответствует текущей ситуации (название герба «Pogoń Ruska» созвучно с польской фразой «Гони русака» — прим).

— Расскажите, чем занимается ваш фонд?

— Я представляю две организации. Возглавляю фонд «Pogoń Ruska» и являюсь членом правления AIDUA. В первую очередь «Pogoń» занимается снабжением украинских больниц лекарствами. Больницы заказывают у нас медпрепараты, которые мы стараемся найти в Польше и отправить в Украину. Второй фонд занимается поиском другой гуманитарной помощи.

Могу сказать, что все началось с группы знакомых на «Фейсбуке». Мы хотели выслать небольшую посылку знакомой во Львов. Но эта ситуация «вышла из-под контроля». Сейчас у нас 400-метровый склад, в котором работают поляки, украинцы и белорусы. На сегодняшний момент в Украину мы выслали 258 транспортов с гуманитарной помощью.

Наша постоянная ежедневная команда состоит из около 20 человек. Еще две сотни человек помогает раз в неделю или раз в две недели.

— Как вы считаете, польское общество сдало экзамен по солидарности после начала войны в Украине?

— Мне кажется, что да. Как следует из исследований, до 24 февраля украинцы были одной из самых нелюбимых поляками наций, а сейчас — наоборот. 24 февраля поляки бросились на помощь и мы сдали этот экзамен.

Мне кажется, что поляки помогают, во-первых, потому, что украинцам требуется помощь. Во-вторых, мы понимаем, что сейчас украинцы защищают всю свободную Европу от Путина.

— Расскажите подробнее об аукционе c шевронами и майками полка имени Кастуся Калиновского.

— Кроме сбора средств и пожертвований мы проводим благотворительные аукционы. Есть у нас книги с автографами знаменитых польских авторов или рукописи наших знакомых. Например, нам передает свои книги автор детективов Войцех Хмелаж (Wojciech Chmielarz) и Якуб Цвек (Jakub Ćwiek), известный польский фантаст.

Также знакомые передали нам шевроны полка Калиновского. Средства, собранные с аукциона, пойдут на покупку лекарств для бойцов полка. Планируем закупить несколько десятков аптечек с самым необходимым для тех, кто воюет.

Вы можете поддержать полк Кастуся Калиновского, приняв участие в аукционе на площадке Allegro.pl

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