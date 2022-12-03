«Мама в шоке»: знакомые рассказали о попавшем в плен белорусе из ЧВК «Вагнера» 7 3.12.2022, 9:52

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Андрей Герилович.

До призыва в армию он работал в колхозе «Советская Белоруссия».

«Никогда не слышали, чтобы он стремился воевать. Но после Майдана изменил отношение к украинцам», — говорят знакомые белоруса Андрея Гериловича, который был наемником ЧВК «Вагнера». В конце ноября он попал в плен в Украине. Земляки рассказали zerkalo.io, что могло привести наемника на войну.

34-летний Андрей Герилович родился в деревне Заспа Речицкого района. Поселение с населением под тысячу человек вытянулось вдоль шоссе из Речицы на Лоев. От агрогородка до райцентра 16 километров, а до границы с Украиной — менее полусотни. Из знаменитых земляков — поэты Анатолий Сыс из соседнего Горошкова и Сергей Сыс из самой Заспы.

Местные жители говорят, что в феврале и марте слышали звуки войны и беспокоились, чтобы она не пришла в их дома. Новость, что их земляка взяли в плен украинские военные, большинство тех, с кем удалось пообщаться, не знали.

В Заспе живут мать и брат Гериловича. О том, что он в плену, они знают.

— Мама в шоке от этих новостей, — отреагировал один из сельчан.

Андрей Герилович до призыва в армию работал в колхозе «Советская Белоруссия». Затем, по словам его однополчанина, служил связистом в Колодищах и остался на контракте. Пробыл на нем где-то до 2013 года.

Из опубликованных Белорусским расследовательским центром данных известно, что служил Герилович прапорщиком в войсковой части 68 473 — 86-й бригаде связи. После демобилизации работал альпинистом-монтажником в частной фирме. Жил в Минске. В 2015 году женился.

По словам знакомого Гериловича, события в Украине, Майдан, повлияли на парня. Он говорит, Герилович держался пророссийской позиции и не скрывал этого, размещая на своей странице в социальных сетях соответствующие комментарии.

Выяснить, каким образом попал Герилович в ряды наемников «Вагнера», не удалось.

Знакомый считает, что Андрей «морально был готов поехать на войну», но что окончательно повлияло на принятие им такого решения, не знает. Допускает, что это могли быть деньги. Контракт с вагнеровцами он, насколько знают односельчане, подписал на полгода.

Герилович попал в плен 20 ноября. Он имел позывной Заспа — по названию родной деревни. По данным Нацгвардии Украины, Герилович непосредственно участвовал в боях, в частности, корректируя артиллерию российских наемников.

На опубликованном Нацгвардией видео Герилович говорит, что служил в штурмовом отряде. Он критикует своих командиров и обвиняет в неуплате денег. Герилович также говорит в видео, что истечение срока действия контракта не означает, что контрактника отпустят.

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