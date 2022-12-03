Путин уперся в отсутствие боевого духа россиян Леонид Невзлин

3.12.2022, 14:09

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Тупик закончится камерой в Гааге.

Путин уперся в боевой дух россиян. Точнее – в его отсутствие. Вместо патриотического рвения и желания умереть за президента и мафию, жители России демонстрируют рост тревожности и жажду переговоров о прекращении войны. Сегодняшние данные ФОМ: 59% опрошенных ответили, что среди их друзей и знакомых преобладает тревожное настроение (на 20 ноября таких было 56%). Закрытые опросы ФСО (их публиковала «Медуза») фиксируют, что в ноябре 55% россиян выступали за мирные переговоры (в июле таких было 32%) и только 25% за продолжение войны.

Он, собственно, и сам с похожим настроением – тревожность и желание переговоров. Путин во все стороны засылал гонцов, прося и предлагая поговорить о перемирии. Не сработало. Никто не хочет договариваться с главным военным преступником планеты. Все понимают, что переговоры – это необходимая ему передышка, чтобы собраться с силами и подготовить новое вероломное нападение.

Путин зашел в тупик и ему позарез необходимо из него выбраться, так как тупик заканчивается камерой в Гааге. Что остается? Минобороны готовится к новой волне мобилизации. По разным оценкам, она может быть в январе-феврале, но некоторые говорят уже про декабрь. И депрессивный настрой населения совсем ни к чему. Умирать надо бодро, чтобы пример был другим.

Точные цифры погибших в войне россиян мы, наверное, не узнаем никогда, но сейчас в СМИ проходит информация, что российское военное руководство прогнозирует потери к весне следующего года на уровне 100 тысяч человек. Парадокс, но именно большие потери (особенно среди мобилизованных) сейчас очень на руку Путину и могут оказаться тем спасением вождя, которое перевернет общественное сознание.

Путин и его генералы хотят положить сейчас столько людей, чтобы народ сам попросил о серьезных шагах и радикальных мерах. Чтобы население впало в отчаяние и воззвало: хотим мести, требуем применить тяжелое оружие в Украине, чтобы остановить гибель наших близких. И тогда он с готовностью ответит на чаяния российского народа.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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