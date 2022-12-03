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Украинские минометчики подожгли «буханку» и грузовик с солдатами РФ при попытке штурма

  • 3.12.2022, 15:00
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Украинские минометчики подожгли «буханку» и грузовик с солдатами РФ при попытке штурма

Дрон снял на видео, как бойцы ВСУ сорвали российский атаку «в зародыше».

На Донбассе подразделение К2 из состава 54-й ОМБр ВСУ разбило две единицы российской техники минометами.

Операция корректировалась и снималась на видео с помощью БПЛА.

Ролик обнародовал в Facebook известный украинский фонд «Вернись живым».

Россияне нарвались на огонь ВСУ при попытке штурма. Минометчики точными ударами уничтожили российскую технику.

Судя по обнародованным кадрам, восстановлению она уже не подлежит.

«До основания сожженные российский грузовик и серая «буханка», которую буквально аннигилировали метким выстрелом из миномета. Врагу следует хорошо подумать, прежде чем штурмовать позиции парней и девчат из К2 на Донбассе. В лучшем случае им светит плен. В худшем - они станут обузой для украинской земли, как и уже более 90 тысяч их соотечественников», - сообщил фонд.

Потери оккупационных войск РФ при этом ударе уточняются.

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