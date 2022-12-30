Андрей Санников: Мы увидим и перелом в войне, и обрушение диктаторских режимов 2 30.12.2022, 8:23

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Прогноз от лидера «Европейской Беларуси» на 2023 год.

Стали ли белорусы ближе к свободе в уходящем году? Найдет ли Запад чем ответить кооперативу диктаторов? Как будут развиваться события в 2023-м?

Сайт Charter97.org подводит итоги уходящего года вместе с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым:

— Я бы сказал, что это самый страшный год для Беларуси и нашего региона. В первую очередь — из-за войны в Украине, которая началась в Беларуси в 2020 году самыми бесчеловечными и жестокими репрессиями, продолжающимися по сей день. Именно подавление белорусских протестов привело к войне в Украине. Понятно, что только при режиме Лукашенко, с готовностью отдавшем под русский сапог территорию Беларуси, Путин мог отдать приказ напасть на Украину.

Главные события здесь очевидны. Если говорить о Беларуси — это огромное количество политзаключенных, более пяти тысяч. Репрессии уничтожили саму ткань жизни, которая в Беларуси и так была истлевшей.

Естественно — война, в которой режим Лукашенко, преступный режим, опасный для белорусов и всего региона, проявил себя в полной красе.

— С другой стороны, год был сложным и для режимов Путина и Лукашенко. Как вы считаете, 2022-й приблизил белорусов к свободе или отдалил нас от нее?

— С одной стороны — самый тяжелый год, с другой — прорвало этот гнойный нарыв. Прорвало страшно — войной в Украине, репрессиями в Беларуси, но стало понятно, что от него нужно избавляться, причем хирургическим образом, так как все лечения, которые до сих пор применялись, приводили лишь к тому, что этот гнойник разрастался. Режимы Путина и Лукашенко пользовались тем, что этот их двойной нарыв пытались лечить уговорами, как бабки-шептухи, а не современными средствами и инструментами.

Сейчас нужны нормальные врачи, которые должны понимать, что нужно избавляться от корня проблемы, а не бороться с второстепенными последствиями. Эти врачи есть, в США, в НАТО. Надеюсь Байден не будет повторять ошибок своего бывшего босса Обамы, который, получив авансом Нобелевскую премию мира, увел США с позиции лидера в вопросах демократии и прав человека. Его нерешительность стала причиной обострения кризисов во многих регионах мира. Сегодня США и Запад проявляют большую готовность устранить очевидную угрозу.

Ведь произошедшее позволило осознать, насколько опасны эти режимы. Постепенно пришло осознание, что безопасность требует серьезных расходов. Эти расходы в любом случае несоизмеримы с жертвами украинцев. Нужно значительно ужесточать санкции, которые, естественно, отрицательно сказываются на экономике и самих стран Запада, но эта та цена, которую необходимо платить за безопасность.

— В этом году произошла явная консолидация не только режимов Путина и Лукашенко, но и режимов аятолл в Иране, КНДР. Диктаторы обмениваются оружием, предоставляют друг другу свою территорию. Есть ли у вас оптимизм, когда вы смотрите на реакцию Запада на эти процессы?

— Я смотрю трезво, потому что у демократии и стран, ее представляющих, больше нет каких-то путей отступления и лавирования. Если не покончить с нарывом в Кремле, война не только будет продолжаться, но вспыхнет с новой силой, перекинется на территорию ЕС. Дальше — больше. Нельзя дать окрепнуть союзу двух преступных режимов, Путина и аятолл. Не будем забывать, что в Иране идет народная революции. Народ Ирана нуждается в поддержке. Свержение режима религиозных фанатиков в Иране — задача не завтрашнего, а сегодняшнего дня, и тогда проблема иранских дронов, применяемых Россией против Украины, отпадет сама собой.

Почему я говорю, что подхожу к сегодняшней ситуации с практической точки зрения? Потому что раньше такого уровня осознания опасности и способов ее устранения просто не было.

Запад думал, что можно «пропетлять»: делать бизнес, наживаться и поддерживать диктатуры. Но это невозможно, это неизбежно приводит к войне. Мы уже на пороге ядерной войны, потому что не было реакции, если брать наш регион, на все серьезные российские агрессии: Грузия в 2008 го, Беларусь в 2010 году, Украина в 2014-м, Беларусь в 2020-м и Украина в 2022-м.

Сейчас очень сократился временной промежуток между принятием ошибочных решений и их негативными последствиями. Если мы говорим про Украину, то война будет вспыхивать с новой силой, если пойдут на какие-то уступки Кремлю. Как только пойдут на уступки аятоллам, а не поддержат народ Ирана, борющийся с этим режимом, получат не только поставки дронов в Россию, но и во взрывоопасном регионе, где находится Иран.

Все стало очень близко, а цена ошибочной политики Запада многократно возросла. Надеюсь, что именно такое новое обстоятельство позволит принимать ответственные решения, несмотря на частое нежелание Запада действовать решительно.

— Год начинался с протестов в Казахстане. Тогда вы говорили о новой волне освобождения от имперского влияния в нашем регионе. Как война в Украине влияет на этот процесс?

— Это часть процесса. Развал CCCР не означал развала империи, ее сателлитов и означал моментальную свободу для нашего региона. То, что Украина очень решительно двигалась в сторону Европы, демократии, реформ в экономике, спровоцировало действия России. Очевидно, что эта борьба продолжается. Она включает сопротивление со стороны средневековых режимов, но приведет к победе.

— Кто главные герои и антигерои уходящего года?

— Герои для белорусов, это, конечно же, добровольцы, которые сражаются за Украину, и наши политзаключенные, которых бросили в тюрьмы за их убеждения и их борьбу за свободу.

Это народ Украины, который проявляет просто невероятное мужество и героизм, сражаясь захватчиками.

Антигерои, естественно, диктаторы — Путин и Лукашенко. Это два дряхлых физически, умственно и морально преступника, которые цепляются за власть из последних сил.

— Ваш прогноз, каким будет следующий год?

— Я ожидаю перелома. Во-первых, Украина совершила невероятное. Именно украинцы сегодня локомотив этого окончательного освобождения Восточной Европы от деспотии, империи и диктатур. Несмотря на удивительно неблагоприятно сложившуюся для Украины ситуацию, многократный численный перевес российских войск украинцам удалось выстоять и даже перейти в контрнаступление. Тем самым они переформатировали мировую повестку дня.

Сказал бы, что огромное мужество проявляют и наши политзаключенные, наши ребята из «Европейской Беларуси», Полина Шарендо-Панасюк, а также Николай Статкевич, Павел Северинец, Алесь Беляцкий, Игорь Олиневич, Николай Автухович. Очень многие, ведь мы читаем о новых приговорах, например, рельсовым партизанам.

Ежедневные репрессии, которые обрушил на белорусов безумный режим, свидетельствуют ведь о животном страхе, который испытывает диктатор и его окружение.

Они свидетельствуют и о том, что режим отвергает весь народ. Каратели сами это наглядно демонстрируют, сажая за решетку людей всех возрастов, всех профессий. Это безумие подчеркивает абсолютное критическое состояние режима.

Поэтому я уверен, что в следующем году мы увидим и перелом в освободительной войне, которую ведут украинцы и на которой сражаются наши воины, и обрушение диктаторских режимов.

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