Командир полка Калиновского: Мы готовим бойцов по стандартам НАТО 30.12.2022, 11:33

Бойцы полка на профессиональном уровне выполняют задачи, получают огромный боевой опыт.

В интервью сайту Charter97.org командир полка имени Кастуся Калиновского Денис «Кит» Прохоров рассказал, как готовят бойцов полка.

— Сегодня вы командуете полком. Как пришло понимание, что нужно создать полноценное белорусское соединение?

— Дело в том, что когда «Литвин» записал обращение ко всем белорусам, мы сражались за Киев и не думали, что будет такой наплыв желающих среди наших. Мы были рады, что люди приезжают, создается рота. Потом количество желающих еще больше выросло и мы поняли, что нужно создавать такие структуры, как центр в Варшаве, где будут принимать заявки и проверять людей.

Осознание, что у нас будет подразделение, пришло лично ко мне через пять дней после того, как я полежал в больнице после ранения. Я сказал, что больше лежать не могу, хочу быть полезным. Пришел назад на базу «Азова» и там уже полностью была сформирована рота из белорусов.

Когда я уезжал в больницу, на базе было около 20 человек, а когда вернулся — рота, человек 70. Все они хотели взять в руки оружие. После ранения я занимался больше инструкторской деятельностью, давал бойцам основы. Потом с нами связываются люди с предложением о контрактной службе при ГУР МО (Главное управление разведки Министерства обороны Украины — Прим.). Единственное условие — чтобы брали именно белорусов.

Мы с этими новостями пришли к руководству «Азова», поговорили, пожали руки и я сказал, что «Азов» — большая семья, но к нам сейчас приезжает очень много белорусов и мы несем за них ответственность. У нас формируется своя семья, которую мы должны сейчас поддержать. Нас услышали, мы пожали руки и я сказал «до встречи на поле боя».

Когда мы перешли на другую базу, сразу всем сказали, что начинаем создавать батальон имени Кастуся Калиновского с контрактной службой и так далее. Со временем поняли, что нужно уже объявлять о создании и формирования полка. Сразу скажу, что я никогда не стремился к власти, чтобы быть главным, командиром.

Понимаете, к сожалению, не каждый из ребят, с которыми мы начинали это движение, выжил. Некоторые бойцы, возглавлявшие группы из которых сформировался сначала батальон, а потом полк, просто выбрали меня командиром. Они сказали: «Нужно, чтобы это был ты».

Тогда было очень важно, чтобы командир мог показать свое лицо на камеру, рассказывать про подразделение, имел боевой бэкграунд и всегда был в контакте с бойцами. На тот момент я был инструктором и постоянно общался с добровольцами. Получается, все эти пункты вобрались во мне. Я согласился и решил попробовать сделать все, что в моих силах, чтобы быть хорошим командиром полка имени Кастуся Калиновского.

— Как опытный военный, как вы оцениваете готовность, навыки полка Калиновского? Насколько сегодня это серьезная сила?

— Мы сразу создали учебную роту, готовились по системе НАТО: дисциплина, владение оружием. Все это взято из того, что я был некоторое время инструктором в «Азове», обучал новобранцев и тактике, и медицине, и военной дисциплине. Это я и передавал нашим ребятам. Я на 100% уверен, что если мы даем такие же знания, которые давали когда-то воинам «Азова», то из этого будет толк. Эта база показала себя, как мы видим, очень хорошо.

На заводе «Азовсталь» было очень много ребят, которых я знаю. Было время, когда я был у них инструктором. Говорю это сейчас не для того, чтобы себя выделить. Нет, просто у меня была такая работа и многие ребята прошли через «учебку», которой занимались мы, белорусы. Я с уважением относился к каждому новобранцу. То, что мы требовали от них, мы, инструкторы, могли сделать в 2-3 раза лучше.

Так получалось, что парни, которые участвовали в первых боевых задачах, подходили ко мне поговорить с глазу на глаз и благодарили за знания, жали руку и говорили: «Кит», я был на задании и вот в один момент вспомнил, что ты говорил, как себя вести в таких ситуациях. Спасибо, это мне помогло выжить».

Сейчас подготовка бойцов идет на очень высоком уровне. Мы продолжаем методику стандартов НАТО, у нас очень серьезная «учебка». Когда, например, я обучал парней, то это было очень быстро, не было структуры, нужно было готовить здесь и сейчас, как будто завтра уже в бой.

Сейчас же есть больше времени на подготовку. Все спланировано по часам. Все знания даются методично. Мы за это время подготовили инструкторов, которые работают по стандартам НАТО. Сейчас новобранцы проходят очень-очень классный курс молодого бойца. Я на некоторых занятиях присутствую, к примеру — на полевых выходах. Они и на сутки выходят и ночуют в лесу в окопах. Затем едут на усиленный курс по стрельбе, где с ними занимаются уже опытные украинские инструкторы. На огневой подготовке они отстреливают по 1500 патронов на человека за несколько недель.

Сейчас подготовка в учебной роте на очень-очень высоком уровне. Ребята, когда после нее попадают на боевые задачи и в подразделения, получают уже боевой опыт. Мы все понимаем, что стрелять на полигоне — это одно, а на боевой задаче — совсем другое.

Бойцы из нашего батальона «Волат», командир Ян «Беларус», сейчас находятся на Бахмутском направлении, где очень «жарко». Ян говорит, что ребята превращаются уже просто в профессиональных военных. Это очень радостно слышать, потому что именно это и есть одной из наших целей, когда мы говорим о свободе Беларуси.

Бойцы батальона «Литвин» также на профессиональном уровне выполняют поставленные задачи, получают огромный боевой опыт. Командиры батальонов «Литвин» и «Волат» — настоящие профессионалы.

Если говорить о армии Лукашенко и о нас, то нужно понимать, что наши бойцы получают опыт здесь и сейчас, а у белорусской регулярной армии нет никакого боевого опыта. Ведь отучиться в академии и пострелять несколько патронов на полигоне — это же не боевой опыт.

Украина с 2014 года все время воевала. И бойцы, которые находятся в наших подразделениях, также с начала 2022 года только воюют. Они получают знания, которые не получишь ни на одном полигоне.

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