Андрей Шарендо: Следующий год будет годом Свободы для Беларуси 30.12.2022, 12:56

Андрей Шарендо

Фото: «Белсат»

Проходя через огонь, воду и медные трубы, мы становимся нацией.

Сайт Charter97.org продолжает подводить итоги уходящего года. Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо рассказал о главных событиях 2022-го года:

— Это был очень сложный год для Беларуси и белорусов. В начале года мы все с замиранием сердца следили за событиями в Казахстане и проецировали их на Беларусь. Но революция в Казахстане была задушена бандой диктаторов. А уже через месяц началась война. И мы окончательно поняли, что Беларусь полностью оккупирована Россией. С нашей территории полетели сотни ракет, и в Украину ворвалась армия РФ.

Вместе с этим в Беларуси только усиливались репрессии. Сумасшедший больной диктатор поставил цель уничтожить все свободное, все белорусское. А еще мы окончательно разочаровались в Тихановской, всех ее кабинетах и офисах, которые только и делали, что плодились, множились и ездили с гастролями. Но мы выстояли, не сломались и не разочаровались в борьбе. Проходя через огонь, воду и медные трубы, мы становимся нацией.

С началом войны белорусы восстали против российских оккупантов. Каждый шаг армии РФ в Беларуси становился известен. Любое передвижение техники и авиации оккупантов показывали белорусские партизаны. Герои белорусы внутри страны начали настоящую рельсовую войну. Десятки диверсий на железной дороге затруднили армии РФ логистику, и помогли Украине выстоять в самый сложный период войны.

Сотни и тысячи настоящих белорусов откликнулись и с оружием в руках встали на защиту Украины. Белорусскими добровольцами был создан Полк имени Константина Калиновского и другие воинские формирования, которые ставят перед собой задачу не только отстоять Украину, но и полностью освободить Беларусь. На наших глазах создается настоящая свободная белорусская армия, которая дает надежду на будущее. Воины, которые сейчас сражаются с российскими оккупантами, стали для нас настоящими героями и кошмаром для диктатора, который окопался в своем минском дворце-бункере.

Но на самом переднем краю фронта борьбы с диктатурой остаются белорусские политзаключенные. В темных сырых и холодных тюремных камерах, находясь практически в полной изоляции, герои-политзаключенные продолжают борьбу. Борьбу за свои честь и достоинство, борьбу за свободу Беларуси. Они становятся не просто героями, а легендами и символами сопротивления для всего Мира. Николай Статкевич, Павел Северинец, Евгений Афнагель, Алесь Беляцкий, Полина Шарендо-Панасюк и сотни других несломленных политзаключенных — это тот фундамент, на котором мы построим Новую Беларусь. И присуждение Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому это признание нас как нации, борющейся за свободу, а для самих белорусов — сигнал к активным действиям.

Не сдаемся, продолжаем борьбу! И тогда следующий год будет годом Свободы для Беларуси и для всех нас!

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