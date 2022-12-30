Каким будет 2023 год для Беларуси? 1 30.12.2022, 13:42

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Прогнозы экспертов.

Сайт Charter97.org подводит итоги уходящего года и попросил экспертов поделиться своими прогнозами на 2023-й год.

Бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего, экс-директор Freedom House Дэвид Крамер, делая прогноз на следующий год, поделился рецептом свержения режима Лукашенко:

— Способ покончить с режимом Лукашенко — поддержать украинцев. Победа Украины над вторгшимися российскими войсками была бы поражением России и, думаю, значительно усложнила бы Путину поддержку Лукашенко. Если мы хотим увидеть перемены в Беларуси, то, полагаю, то, что мы должны делать прямо сейчас, это помогать Украине победить.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников уверен, что в 2023-ем году мы увидим и перелом в войне, и обрушение диктаторских режимов:

- В следующем году ожидаю перелома. Во-первых, Украина совершила невероятное. Именно украинцы сегодня локомотив этого окончательного освобождения Восточной Европы от деспотии, империи и диктатур. Несмотря на удивительно неблагоприятно сложившуюся для Украины ситуацию, многократный численный перевес российских войск украинцам удалось выстоять и даже перейти в контрнаступление. Тем самым они переформатировали мировую повестку дня.

Бывший сотрудник администрации Лукашенко Анатолий Котов отметил, что запас прочности системы Лукашенко без помощи РФ — полгода. Ситуация в Беларуси, по мнению бывшего чиновника, зависит от событий в Украине:

— Нужно не просто ждать, а делать все возможное, чтобы Украина как можно скорее победила. Выстраивать отношения с Киевом, чтобы заранее понимать формат существования Беларуси в регионе. Ведь так или иначе встанет вопрос репараций и компенсаций за участие в войне. От военно-дипломатических усилий, в том числе — белорусского гражданского общества зависит то, в каком формате Беларусь выйдет из войны как государство, которое контролировал режим, вступивший в войну. Вины белорусского общества за войну нет, а ответственность — есть.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что в следующем году война может перекинуться на территорию Беларуси:

— Пока нет видимых оснований предполагать, что война быстро закончится. Есть большой риск, что военные действия перекинутся на территорию Беларуси.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо рассказал о главных событиях 2022-го года:

- С началом войны белорусы восстали против российских оккупантов. Каждый шаг армии РФ в Беларуси становился известен. Любое передвижение техники и авиации оккупантов показывали белорусские партизаны. Герои белорусы внутри страны начали настоящую рельсовую войну. Десятки диверсий на железной дороге затруднили армии РФ логистику, и помогли Украине выстоять в самый сложный период войны.

Экономист Лев Марголин прогнозирует ухудшение экономической ситуации в нашей стране в следующем году:

— Можно ожидать инфляцию. Судя по всему, она будет расти не меньшими темпами и в 2023-м году. Полки в магазинах постепенно будут становиться все более пустыми и так далее. Это, к сожалению, неизбежный исход той политики, которую проводит Беларусь.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский считает, что Беларусь в следующем году могут ждать голодные бунты:

— Скажу, что ситуация в стране продолжает накаляться. На самом деле, не сегодня-завтра белорусские рабочие начнут протестовать. Зарплаты падают. Работать надо больше, а зарплаты — меньше. Жить просто не за что. Это в любом случае приведет, если не к забастовкам по политическим мотивам, то к голодным бунтам. Нас это всех ждет.

Экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, делая прогноз на следующий год, выразил мнение, что идеальный выход для Лукашенко из сложившейся ситуации — суицид:

— Никто не забыл, как Лукашенко помогал Путину убивать украинцев, как он помогал и сопричастен к вторжению в Украину 24 февраля, как он стал тем, кто предоставил аэродромы для взлета самолетов, которые потом бомбили или сбрасывали ракеты на Украину. Он фактически дал Путину и оружие, и боеприпасы. Поэтому Лукашенко ждет отдельная история, для него идеальный вариант — это суицид, иначе он будет долго и нудно где-то гнить.

Украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Богдан Яременко считает, что диктатуры Путина и Лукашенко ждет серьезный кризис:

— Для Беларуси и России можно сделать один прогноз — думаю, что это будет период углубления масштабного, системного и всестороннего кризиса в российском и белорусском обществе. Они кое-чем отличаются, но это будет кризис тоталитарного правления, неспособности отвечать запросам людей, неспособности обеспечить мирное развитие своих стран. Возможно, эти формы будут совершенно разные, но причина будет одна и та же и в России, и в Беларуси.

Белорусский актер, «купаловец» Олег Гарбуз ожидает от следующего года победы Украины:

— Ожидаю того, что империя будет повержена. Не знаю, развалится она или нет, но она все-таки должна занять свое место в истории, не в первых рядах, а где-то гораздо дальше.

Очень хочется, чтобы была проведена люстрация и коммунизм наконец-то был бы осужден. Потому что если бы мы это сделали тридцать лет назад, не было бы того, что мы имеем сейчас. Тогда мы сможем создать нашу страну, в которой можно жить.

Белорусский оппозиционный политик, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик призывает верить в «белорусское чудо»:

— Я воспользуюсь тем, что мы разговариваем в праздничные дни. Белорусы отмечали праздники и тысячу лет назад, и в самые тяжелые времена тоталитаризма. Это очень светлые дни. Хотел бы, чтобы в следующем году произошло белорусское чудо. Чтобы банда, которая давно нарушает все законы, даже вопреки тому, что мы сегодня видим, была ликвидирована и восторжествовала справедливость.

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