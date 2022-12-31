«У вас осталась неделя»: Резников срочно обратился к гражданам Беларуси и РФ 31.12.2022, 9:07

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В начале января Лукашенко и Путин закроют границы, в России будет мобилизация.

Министр обороны Украины Алексей Резников срочно обратился к гражданам Беларуси и России и заявил, что в начале января 2023 года для них готовится закрытие границ.

«У вас осталась одна неделя. В начале января власти закроют границы и начнут очередную волну мобилизации», — заявил Алексей Резников.

«Границы будут закрыты и в Беларуси», — предупредил Резников. Он не уточнил, будет мобилизация проводиться также в Беларуси или только в России.

«За боем курантов вы можете не услышать стук в дверь — это постучит военком», — сказал Резников.

Министр обороны Украины призвал россиян уклоняться от мобилизации. Обращение Резникова опубликовано на Youtube-канале Ukrainian military TV.

Глава Минобороны подчеркнул, что в первую очередь его обращение касается жителей крупных российских городов.

«Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы также будут закрыты и в Беларуси», — сказал Резников.

Министр обороны Украины призвал россиян ответить на один вопрос: «Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы».

Он рассказал о потерях, которые понесла армия РФ за 10 месяцев, о том, что российская власть еще летом отрицала возможность мобилизации, а в начале осени провела первую волну.

Резников напомнил россиянам об отправке на войну десятков тысяч заключенных, о полугодовых попытках взять Бахмут.

«Руководство России уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой… Но они не могут вам в этом признаться», — сказал россиянам министр обороны Украины.

«Единственная причина, ради которой вас отправят на войну — чтобы вы защитили преступников, их дворцы, их банковские счета. И сами стали преступниками», — сказал Резников и добавил, что тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли.

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