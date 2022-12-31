Диагноз безумному Лукашенко 1 31.12.2022, 11:39

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Уходящий год показал полную недееспособность диктатора.

В уходящем году образ Лукашенко продолжил окрашиваться одиозными красками.

Многие его заявления не соответствовали действительности, многие его прогнозы, обещания и поручения не выполнялись.

Сайт UDF напоминает о высказываниях Александра Лукашенко в 2022-м, которые сильно разошлись с действительностью.

Прогноз: война против Украины продлится 3-4 дня

За несколько недель до нападения России на Украину Лукашенко уверенно заявил: если война и начнется, то продлится не более трех-четырех дней. После 24 февраля он несколько раз призывал Зеленского сдаться на милость РФ.

«Я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение»

Эта фраза, стала если не самым, то, одним из самых популярных мемов в 2022 году. Напомним, в каких обстоятельствах Лукашенко произнес ее.

В марте правитель Беларуси прилетел к Владимиру Путину в Москву и попытался объяснить нападение на Украину: якобы это соседи планировали атаковать Беларуси, поэтому союзники вынуждены были нанести превентивный удар.

При это Лукашенко демонстрировал, что якобы собирается показать Путину какую-то карту в доказательство.

Обещание: каждому белорусу предоставят один свободный от работы день в году для комплексно-амбулаторного обследования

В начале года в «послании народу и национальному собранию» Лукашенко «порадовал» граждан.

«Каждому белорусу будет предоставлен минимум один свободный от работы день в году для комплексного амбулаторного обследования. Соответствующие изменения в законодательство подготовлены», – заявил Лукашенко.

Прошел уже почти год, а обещание так и не выполнено.

Обещание о начале строительства порта под Санкт-Петербургом

Еще до начала войны правитель Беларуси сделал анонс:

«Президент РФ отдал распоряжение (я его попросил, чтобы помогли нам россияне: не было волокиты, бюрократии; дело не в деньгах, деньги на это есть), чтобы мы под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось. И мы будем грузить в течение года-полутора (не знаю, сколько: посол занимался этим вопросом) там эти миллионы тонн грузов».

В июне, когда уже было понятно, как сильно Беларусь страдает от санкций, затронувших логистические цепочки, появилось сообщение, что Лукашенко на катере «ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке».

Но потом выяснилось, что никакого строительства белорусского порта в России до сих пор не ведется.

Поручения: остановить падение ВВП и до конца года наладить производство упаковки для продуктов питания

Еще Лукашенко как обычно ставил перед правительством задачи, которые затем не выполнялись. Например, он требовал от премьер-министра Романа Головченко не допустить в условиях санкций за соучастие в военной агрессии против Украины падения экономики.

Руководитель правительство долго говорил, что «выйти в ноль» вполне реально. По факту по итогам года падение ВВП составит, скорее всего, около 4,5%.

Также Лукашенко поручал правительству до конца года наладить в Беларуси производство упаковки для продуктов питания – из-за санкций тетрапак на какое-то время исчез.

В конце октября министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло сообщил, что проблема с упаковкой для молока решена благодаря поставкам из Китая и России. О собственном производстве упаковки он ничего не сказал.

Обещание показать документы о планах провокации Запада на Донбассе

В конце года от Лукашенко последовал ремейк фразы «Я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». На этот раз он заявил, что Запад намеревался спровоцировать обострение на Донбассе еще в 2020 году – после того, как неудачно завершился «мятеж» в Минске.

И пообещал, что в ближайшее время будут опубликованы материалы, подтверждающие это.

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