Среди военных, которые участвовали в обращении Путина, заметили массовку 7 31.12.2022, 19:57

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Рядом с главой Кремля стояла сотрудница ФСО.

Путин обратился к россиянам в окружении российских военных. Однако в Сети узнали среди некоторых «бойцов СВО» массовку.

Среди них — сотрудница Федеральной службы охраны РФ, регулярно появляющаяся в сюжетах с Путиным в разных образах.

В сентябре 2016 года Путина сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками — она была среди них. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре, обращает внимание «Сибирь.Реалии».

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