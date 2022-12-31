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Среди военных, которые участвовали в обращении Путина, заметили массовку

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  • 31.12.2022, 19:57
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Среди военных, которые участвовали в обращении Путина, заметили массовку

Рядом с главой Кремля стояла сотрудница ФСО.

Путин обратился к россиянам в окружении российских военных. Однако в Сети узнали среди некоторых «бойцов СВО» массовку.

Среди них — сотрудница Федеральной службы охраны РФ, регулярно появляющаяся в сюжетах с Путиным в разных образах.

В сентябре 2016 года Путина сфотографировали на озере в Новгородской области вместе с рыбаками — она была среди них. А в январе 2017-го этих же людей заметили на рождественской службе в новгородском монастыре, обращает внимание «Сибирь.Реалии».

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