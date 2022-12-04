Полина Шарендо-Панасюк помогает политзаключенным не «сломаться» в колонии 2 4.12.2022, 10:24

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Освободившиеся сокамерницы благодарны активистке «Европейской Беларуси».

С журналистами проекта «Палітвязынка» связалась бывшая политзаключенная и рассказала, как активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк помогала ей в колонии № 24.

«Я была в колонии не одна, потому что со мной была Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк. Она меня учила, как сохранить здоровье в тех условиях. Полина лишена всего, чего только можно лишить по статье 113 уголовно-исполнительного кодекса.

Против Полины был настроен весь отряд, потому что она игнорировала большинство и лишь только некоторым помогала уроки делать (некоторые заключенные там доучиваются в школе). Полине давали взыскание за взысканием, кого-то она угостила яблоком - опять взыскание. Полина Сергеевна не подписывала там ни единой бумаги обязательств и ознакомлений о взыскании. Она считала это все незаконным и удержание нас там считает политическими репрессиями. Об этом она говорила в глаза администрации колонии и ее сотрудникам.

Полина не выполняла ни единой просьбы от работников колонии, когда те пытались как-то командовать ею. Полина отворачивалась и как робот уходила. Она говорила мне: «Вот еще, это их работа, они сами добровольно выбрали этот путь».

Были и среди политических и те, кто делал своим же подлянки, подставлял, таким образом сотрудничал с администрацией колонии. Полина мне говорила, что эти люди будут нерукопожатными в обществе и что их гадости точно всплывут. А Полина не раз оказывалась права», — рассказала бывшая политзаключенная.

Напомним, что политзаключенная и активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, которая находится в колонии №24 для рецидивисток (Гомельская область, г.п. Заречье), недавно была помещена в помещение камерного типа (ПКТ). За предыдущие четыре месяца заключения в колонии активистка «Европейской Беларуси» 80 суток провела в ШИЗО (штрафной изолятор).

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область

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