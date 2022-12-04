Стало известно, откуда в посольства Украины присылали письма со взрывчаткой 4.12.2022, 11:18

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Испанские полицейские провели расследование.

Шесть писем-бомб, которые получили посольства Украины за границей, предположительно, были отправлены из северного испанского города Вальядолид.

Шесть писем со взрывчаткой, которые за последние несколько суток пришли почтовыми путями в посольства и консульства Украины за границей, предположительно, были отправлены из города Вальядолид, который расположен на севере Испании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источники в полиции Испании.

По его информации, однако, отправителя пакетов, от взрыва одного из которых пострадал работник украинского посольства, еще не идентифицировали. Правоохранители продолжают расследование.

Напомним, в среду, 30 ноября, в здании посольства Украины в Мадриде, произошел взрыв. Неизвестный злоумышленник прислал взрывчатку в конверте.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, когда комендант здания осматривал конверт, тот взорвался в его руках.

«Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет. Остальные сотрудники посольства не пострадали», – рассказал дипломат.

Позднее, 1 декабря, в письме, которое пришло официальным путем и адресатом значился премьер-министр Испании Педро Санчес, правоохранители тоже нашли взрывное устройство.

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