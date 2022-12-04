Ученые обнаружили два неизвестных в природе минерала 4.12.2022, 11:44

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Феноменальное открытие произошло благодаря камню из Сомали.

Анализ огромного куска космического камня, упавшего на Землю в Сомали, выявил материалы, которых раньше не было в природе. Два новых минерала были проанализированы и названы, а возможный третий в настоящее время находится на рассмотрении Международной минералогической ассоциации.

Это открытие может дать ученым важные сведения о формировании астероидов и метеоритов. Об открытии было объявлено на Симпозиуме космических исследований 2022 года.

Эти минералы были названы элаитом и элкинстантонитом, и об их открытии объявил планетарный геолог Крис Херд из Университета Альберты в Канаде на Симпозиуме по исследованию космоса 21 ноября.

«Всякий раз, когда вы находите новый минерал, это означает, что фактические геологические условия, химический состав породы отличались от того, что было найдено раньше», — говорит Херд. «Вот что делает это захватывающим: в этом конкретном метеорите у вас есть два официально описанных минерала, которые являются новыми для науки».

Частично погруженный в песок в богатой известняком долине в Сомали недалеко от города Эль-Али, рассматриваемый камень был только недавно идентифицирован как метеорит — 15,2-тонный валун, который оказался девятым по величине космическим камнем, когда-либо найденным на Земле.

Неясно, когда он упал с неба, но местные жители назвали камень «Сумрачный налет», увековечив его в фольклоре, песнях и танцах на протяжении как минимум 5-7 поколений и используя его в качестве наковальни для заточки ножей.

Старатели, искавшие опал в этом районе в 2019 году, заинтригованные странной изрытой породой, отобрали несколько образцов и отправили их в Херд для анализа и классификации в Коллекцию метеоритов Университета Альберты.

В сотрудничестве с исследователями из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Калифорнийского технологического института Херд вскоре определил, что Nightfall был железным метеоритом, принадлежащим комплексу IAB, и официально назвал его Эль-Али в честь близлежащего города.

Классификация железосодержащих комплексов IAB насчитывает около 350 метеоритов, и они характеризуются, в том числе, преимущественно железо-никелевым составом, с включениями силикатов, как крошечные изюминки в кексе. Считается, что они образовались в результате расплавления железного астероида, вызванного ударом.

Чтобы классифицировать метеорит, Херду и его команде нужно было изучить химический состав, и именно тогда дело приняло оборот. Некоторые включения имели необычную текстуру и состав, поэтому Херд заручился поддержкой минералога Университета Альберты Эндрю Локока, который участвовал в описании других новых минералов.

«В первый же день он сделал несколько анализов и сказал: «У вас есть как минимум два новых минерала», — говорит Херд.

«Это было феноменально. В большинстве случаев требуется гораздо больше работы, чтобы сказать, что есть новый минерал».

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