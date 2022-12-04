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В Марьинке ВСУ ликвидировали комбата кубанских казаков

  • 4.12.2022, 13:16
В Марьинке ВСУ ликвидировали комбата кубанских казаков

Оккупант был офицером российского спецназа в отставке.

Украинские воины ликвидировали Михаила Саморукова - командира батальона кубанских казаков, участника нескольких войн, офицера российского спецназа в отставке.

Как отмечает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», о ликвидации оккупанта сообщали российские пропагандисты, считающие себя «военкорами». По предварительным данным, Саморукова ликвидировали в Марьинке Донецкой области.

«Он героически погиб во время эвакуации раненых и погибших», - заявил один из российских пропагандистов.

«Штирлиц» добавил, что Саморукова успешно «демобилизовали».

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