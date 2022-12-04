Ученые впервые прочитали заметки на полях загадочного манускрипта VIII века 4.12.2022, 15:50

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Серию секретных рисунков и надписей добавила таинственная женщина-переписчица.

Что рисовали на полях в Средние века? В рамках проекта ArchiOx («Анализ и регистрация культурного наследия в Оксфорде», Великобритания) ученые исследовали с помощью метода стереофотометрического сканирования раннесредневековый манускрипт с условным (принятым в научном обороте) названием MS Selden Supra 30.

Это версия новозаветной книги Деяния апостолов, написанная на латыни. Хотя метод стереофотометрии применяют в других областях, для исследования рукописи впервые использовали прототип совершенно нового аппарата Selene.

Ученые выбрали именно эту рукопись, потому что еще в 1935 году палеограф Элиас Эйвери Лоу нашел надпись внизу 47-й страницы. Там были процарапаны буквы EADB. Исследователи решили выяснить, не оставил ли автор надписи еще какие-либо следы. Оставил. Вернее — оставила.

На полях рукописи 14 раз встречается записанное в слегка разной форме имя Эадбург (Eadburg). Это древнесаксонское женское имя.

Рукопись датирована VIII веком нашей эры. Считается, что она хранилась в одном из аббатств недалеко от Кента, где ее обнаружили только в XVI веке и передали в Бодлианскую библиотеку Оксфордского университета. Точно проследить путь рукописи до этого времени невозможно.

Но мы примерно представляем, как обстояло дело с грамотностью в Британии вообще, а среди женщин — особенно. Грамотных было мало, и здесь мы рассказывали о причинах. Эадбург знала письменную латынь, то есть была женщиной знатной — и христианкой.

Заметим, христианство в тот момент только возвращается на остров, причем с двух сторон. С запада приплывают ирландские миссионеры (в Ирландии не было Темных веков), на юго-востоке страны усиливает свое влияние Кент. В VI веке правитель Кента первым из английских королей принял крещение из рук святого Августина Кентерберийского.

Ученые из университетов Оксфорда и Лестера предполагают, что Эадбург могла быть главой женской религиозной общины в Кенте VIII века. Но даже если это так, то знатная саксонка оставила на полях рукописи не только свое имя. Еще она нарисовала целую серию картинок с человечками. Довольно необычно для христианки так обращаться с книгой Нового Завета. Возможно, она была только переписчицей — такие люди оставались крайне востребованы вплоть до начала книгопечатания, а уж в Британии Темных веков вовсе были на вес золота.

Интересен способ письма, которым пользовалась Эадбург. Следов чернил на полях нет, то есть она выцарапывала, а иногда выдавливала отдельными точками свое имя и рисунки. Скорее всего, она делала это чистым пером — возможно, чтобы написанное не было видно постороннему глазу.

Практика средневековых читателей помечать книги своим именем — не редкость. Но обычно это делали чернилами, а не сухим способом. Размещение скрытых надписей по всему объему книги размером примерно с брошюру формата А5 может быть попыткой заявить о праве собственности или благоговении перед произведением, не отвлекаясь от слов Бога.

Вне зависимости от того, какую ступень в христианском обществе Кента занимала Эадбург, надо отметить следующее. Конкретно этот латинский список Деяний апостолов немного отличается от всех прочих. И не только из-за автографов на полях.

В этот манускрипт добавлена молитва, с которой неизвестная женщина (возможно, сама Эадбург) обращается к Богу за помощью. Это уникальный случай, ничего подобного в аналогичных рукописях нет: для молитв составляли отдельные сборники. Ученые считают, что молитву в рукопись вставила женщина. А значит, дамы средневековой Англии вполне могли сами создавать рукописи.

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