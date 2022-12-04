В Литве заявили про «тысячи попыток» компаниями из ЕС обойти санкции против Беларуси и РФ 4.12.2022, 18:42

1,548

Вильнюс хочет ужесточить проверку грузов.

Таможня Литвы ужесточает проверку грузов. Власти страны подозревают европейский бизнес в «тысячах попыток обойти санкции, введенные против Беларуси и России». Об этом пишет delfi.lt.

В Литве заявляют о серых схемах, связанных с нарушением санкций. С июля 2022 года литовская таможня остановила более 10 тысяч грузов, отправленных из России, и 3 100 грузов, связанных с Беларусью.

С момента введения Евросоюзом санкций против Беларуси и России резко вырос поток товаров из стран-союзников РФ: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана. Так, за девять месяцев из стран Средней Азии в Литву было ввезено почти вдвое больше, чем в прошлом году. А из Литвы в эти страны — более чем в два раза к прошлому году.

— Видно, что бизнес-схема нелогична. И этот товар действительно везут откуда-то поближе: из России или Беларуси, — заявил генеральный директор Департамента таможни Литвы Дарюс Жвиронас. — Топливные гранулы, стоимость которых не очень высока. Сомнительно, что из-за возможной прибыли в несколько сотен евро транспортное средство поедет из стран Центральной Азии в Литву.

Подобные схемы работают и в обратную сторону. По словам Жвиронаса, есть попытки экспорта западных товаров из Литвы в якобы страны Центральной Азии, хотя таможенные органы подозревают, что реальным получателем оказывается Россия. Например, компрессоры или товары двойного назначения. Он заявил, что в попытках обойти санкции участвуют также компании из Италии и Германии.

— Мы видим увеличение потоков через такие страны, как Казахстан. Однако доказать, что товары идут в Россию через Казахстан, непросто, — заявила министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте.

В связи с этим литовская таможня ужесточает проверки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».