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Мигранты все еще пытаются попасть в ЕС через Беларусь

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  • 4.12.2022, 19:09
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Мигранты все еще пытаются попасть в ЕС через Беларусь

В Польше задержали очередных «проводников».

Мигранты по-прежнему пытаются попасть в ЕС из Беларуси. К примеру, в Польшу за последние сутки пытались пройти 35 человек, сообщает Погранслужба этой страны.

За минувшие сутки в Польшу из Беларуси пытались попасть 35 мигрантов. Среди них были граждане Таджикистана и Египта. Польские пограничники сообщают, что были задержаны двое граждан Украины, которые перевозили мигрантов.

В Литву из Беларуси за последний сутки пытались проникнуть 9 мигрантов, а в Латвию — 41. Об этом сообщает delfi.lt со ссылкой на Государственную пограничную службу Литвы.

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