Украинский ударный беспилотник успешно прошел ряд испытаний

Украинский ударный беспилотник успешно прошел ряд испытаний3
- 4.12.2022, 22:58
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Уже вскоре ВСУ смогут проверить его в боевом применении.
Укроборонпром провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника, дальность поражения которого — тысяча километров.
Об этом рассказала спикер госконцерна Наталья Сад в эфире телемарафона в воскресенье, 4 декабря, передает «Новое время».
Она напомнила: недавно концерн анонсировал разработку украинского дрона-камикадзе с грузоподъемностью до 75 килограммов взрывчатого вещества.
По ее словам, ряд этапов, во время которых беспилотник успешно прошел испытания, позади. Начальник Генштаба поручил Укроборонпрому переходить к этапу испытаний под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить», — отметила спикер Укроборнпрома.