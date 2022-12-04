Украинский ударный беспилотник успешно прошел ряд испытаний 3 4.12.2022, 22:58

1,292

иллюстрационное фото

Уже вскоре ВСУ смогут проверить его в боевом применении.

Укроборонпром провел ряд успешных испытаний украинского ударного беспилотника, дальность поражения которого — тысяча километров.

Об этом рассказала спикер госконцерна Наталья Сад в эфире телемарафона в воскресенье, 4 декабря, передает «Новое время».

Она напомнила: недавно концерн анонсировал разработку украинского дрона-камикадзе с грузоподъемностью до 75 килограммов взрывчатого вещества.

По ее словам, ряд этапов, во время которых беспилотник успешно прошел испытания, позади. Начальник Генштаба поручил Укроборонпрому переходить к этапу испытаний под действием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«После того, как мы успешно испытаем беспилотник под действием РЭБ, надеемся, что сможем проверить его в боевом применении. Обещали до конца этого года, пытаемся это обещание выполнить», — отметила спикер Укроборнпрома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».