На российском аэродроме под Рязанью произошел взрыв 5 5.12.2022, 10:11

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Поврежден самолет и пострадали девять человек.

На российском аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв, погибли три человека, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — сказал собеседник РИА Новости. В результате ЧП поврежден самолет, добавил он.

По данным ТАСС, пострадали пять человек, из них двум причинен тяжкий вред здоровью. Сам взрыв, по данным источника агентства, произошел на стоянке авиационной техники. В приемном отделении Рязанской областной больницы ТАСС подтвердили госпитализацию пятерых человек.

Ранее сайт Charter97.org писал об атаке дронов на российский аэродром в Саратовской области.

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