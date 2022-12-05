На российском аэродроме под Рязанью произошел взрыв

На российском аэродроме под Рязанью произошел взрыв5
- 5.12.2022, 10:11
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Поврежден самолет и пострадали девять человек.
На российском аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв, погибли три человека, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Пострадали, по предварительной информации, девять человек, трое из них погибли», — сказал собеседник РИА Новости. В результате ЧП поврежден самолет, добавил он.
По данным ТАСС, пострадали пять человек, из них двум причинен тяжкий вред здоровью. Сам взрыв, по данным источника агентства, произошел на стоянке авиационной техники. В приемном отделении Рязанской областной больницы ТАСС подтвердили госпитализацию пятерых человек.
Ранее сайт Charter97.org писал об атаке дронов на российский аэродром в Саратовской области.